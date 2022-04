Seguridad del Estado amenaza a ex locutora cubana por sus denuncias en redes sociales

Ex locutora cubana Marisela Alfonso Madrigal Foto © Facebook/ Marisela Alfonso Madrigal

Un agente de la Seguridad del Estado amenazó a la ex locutora cubana Marisela Alfonso Madrigal por sus denuncias en redes sociales contra el gobierno y sus instituciones.

“Este mensaje me ha llegado oculto, esta rata inmunda, Ciberclaria Comunista, está jugando a ser un agente secreto, te cuento que eso no es noticia, todos, absolutamente todos le hemos servido y le servimos a este país, todos los que están hoy en la otra orilla también le sirvieron a este país y dijeron consignas desde niños al igual que tú y yo, (Pioneros por el Comunismo, Seremos como el Che)”, comentó Alfonso Madrigal en su post de Facebook, junto a una imagen del texto que le enviaron a través de Messenger.

El supuesto agente de la policía política le advirtió que si seguía publicando denuncias contra el régimen castrista se tendría que atener a consecuencias. La ex locutora cubana respondió en su publicación que con su verdad iba hasta el fin del camino y conminó a la persona que la amenazó a que diera la cara y aseguró que ya ninguna represalia podía ser peor que la falta de comida y medicamentos que sufre el pueblo cubano.

“Soy una cubana que, como muchos, queremos una Cuba Libre, y pido a gritos un #SOSCuba, porque Cuba duele y mucho, ahí tienes mi respuesta”, afirmó Alfonso Madrigal y añadió que sus publicaciones no salen solo en el programa de Otaola, sino que las replican medios independientes como "Cibercuba, Cubita Now, ADN Cuba, Cuba democrática, y otros (...), porque el video de mi multa injusta se hizo viral y el de la cucaracha también, infórmate bien antes de amenazar”.

La ex locutora de la emisora oficialista Radio Rebelde recordó a José Martí al final de su publicación y compartió la siguiente cita del Apóstol: ”La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía”.

Varios internautas comentaron el post y manifestaron su solidaridad con la profesional cubana. “Me disgusta y mucho que personas de muy bajas pasiones hagan estas cosas, lo que debemos hacer es trabajar en función de que nuestro país sea un país donde nadie se quiera ir a vivir a otro, donde todos podamos encontrar lo que necesitamos aquí, sin emigrar pero para que eso suceda tenemos muchas asignaturas pendientes, amenazar y llenar las cárceles de jóvenes no puede ser la solución y hay que decir basta”, argumentó un forista.

“De acuerdo con todo lo que dices, ellos viven criticando el capitalismo y viven como burgueses mientras el pueblo continúa en la miseria y viviendo de migajas”, “No tienen verguenza, por eso se esconden en las sombras y a través de perfiles falsos para amenazar a las personas”, “No toleran las críticas porque son ellos los culpables de todo lo que sufren los cubanos”, afirmaron otros usuarios.

La última denuncia de Alfonso Madrigal fue publicada el pasado 27 de abril, luego de que encontrara una cucaracha entre los tubos de jamón que vendían en una tienda MLC de La Habana. En su publicación agradeció a CiberCuba por visibilizar sus opiniones y recalcó que desde 2007 no era locutora de Radio Rebelde, sino trabajadora por cuenta propia.

En enero de 2022, fue noticia su crítica contra el gobierno cubano y en particular el sistema de inspectores, quienes tienen como práctica poner multas abultadas e injustificadas contra quienes ejercen alguna actividad privada.

“Resulta que ahora quieren ponerme una multa de 2,000 pesos, ¡2,000 pesos cubanos!, escuchen esto, porque yo no tengo cloro en la entrada de mi garaje y porque no tengo tampoco un paso podálico para que las personas entren”, dijo Alfonso en un video en su muro de Facebook y cuestionó que cloro no hay ni en MLC (Moneda Libremente Convertible), dijo en esa oportunidad.