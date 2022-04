La Diosa estrena "Me parte", producido por DJ Unic y Rey El Mago

La cantante Dianelys Alfonso Cartaya, mejor conocida por su nombre artístico La Diosa de Cuba, estrenó este viernes el tema y videoclip de "Me parte", producido en conjunto por su pareja Rey El Mago y DJ Unic.

"Estamos de estrenito. Primera vez que Rey El Mago y DJ Unic hacen una producción los dos juntos. Juntos produciendo y La Diosa cantante. Esto no es un cover, es un tema inédito", dijo la cantante en una directa en sus redes poco antes del estreno.

El tema está dedicado a todas las personas que han sufrido decepciones amorosas y luego encuentran a otra persona que les mueve el piso y les hace olvidar los malos momentos que vivieron antes.

"Ya no pienses en volver, sigue tu camino con ella. Mientras tú tratabas de hacer una vida yo también seguí la mía. Ahora tengo otro que me parte, que más que tú a mí me parte", dice la canción.

En el videoclip, cargado de buenas vibras, ritmo y colores, La Diosa luce una larga melena azul, morada y verde, maquillaje en combinación y mucha alegría. Además de la cantante, el video lo protagoniza un grupo de bailarines.

La Diosa se encuentra en muy buen momento en su carrera. Desde su adhesión a la compañía Amboss Media y su exitoso primer concierto en la plataforma Vimeo, la cantante está imparable, entregando el máximo a sus seguidores, luego de años luchando con la censura en Cuba.

La intérprete de "No me llores" tiene planeada una gira por Europa entre el 13 y el 30 de mayo próximos, con una serie de conciertos en ciudades de Alemania, Italia y España.

