Sobreviviente de grave accidente en Pinar del Río pide ayuda y justicia

Una sobreviviente de un grave accidente de tránsito en Pinar del Río que el 19 de abril dejó 48 heridos, algunos de ellos de gravedad, pidió ayuda y justicia, pues asegura que el chofer responsable de la tragedia "está como si nada".

“Hola, fui la persona más grave del accidente de la autopista de Pinar el día 19. Aquí estoy toda jodida en mi casa, pagando un carro 700 pesos tres veces por semana para las curas de las quemaduras, con costillas fracturadas”, se quejó en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones la mujer accidentada, identificada en la citada red social como “Yayi Rivero”.

“Me sacaron el bazo, tuve obstrucción pulmonar y perdí un dedo de la mano...Estuve 10 días en terapia y nadie fue al hospital a preguntar nada, ni la policía, y puedo decir que el chofer iba borracho, además de que el camión tenía dificultad”, añadió la víctima del siniestro.

(Fuente: Captura de Facebook/Accidentes Buses y Camiones)

“He tenido que comprar antibióticos super caros y no pasa nada. Me jodí yo y el chofer está como si nada”, concluyó la mujer, que acompañó su declaración de varias fotos que revelan su precario estado de salud.

En los comentarios, decenas de internautas le desearon fuerzas y una pronta recuperación. Algunos incluso se mostraron dispuestos a ayudarla económicamente o dándole antibióticos y hasta hubo quien puso a su disposición un vehículo.

“Mucha fuerza y ponga una tarjeta pidiendo ayuda, sé que muchas personas la ayudaremos con algo. Ánimo y bendiciones”; "Lo mínimo que puedo hacer es pedirle un # de cuenta y donarle al menos un viaje de la semana"; "Me gustaría contactar con usted para darle los antibióticos que necesite y que no tenga que pagarlos", fueron algunos de los ofrecimientos de ayuda que no se limitaron a desearle una pronta recuperación.

Otros le recomendaron que una vez que se recupere insista en la vía judicial para que el chofer la indemnice o que pida ayuda a los organismos provinciales para que analicen su situación.

Tampoco faltó quien cuestionó por qué se montó si sabía que el chofer estaba borracho y que el vehículo tenía problemas.

El pasado 19 de abril, un camión de pasajeros particular de Artemisa que cubría la ruta Habana-Pinar del Río se volcó dejando casi medio centenar de heridos, cinco de ellos reportados de gravedad.

El accidente ocurrió en el kilómetro 120 de la Autopista Nacional, a la altura del municipio Consolación del Sur, luego de que el camión se saliera de la vía por causas desconocidas. Un pasajero declaró a la prensa local que, faltando unos dos kilómetros para llegar al poblado Herradura, el camión hizo unos cortes y que el chofer no pudo dominar el timón.

Yoel Alberto Pozo Acosta, jefe de Tránsito en la provincia, indicó que el tramo de la autopista en que ocurrió el siniestro es una recta con buen estado de la vía.

En los primeros meses de este año ha aumentado la cifra de accidentes en la provincia de Pinar del Río, muchos de ellos de consecuencias graves.

Solo en el primer trimestre del año se reportaron 93 siniestros en territorio pinareño (27 más que en similar período de 2021), con un saldo de 14 víctimas fatales y 62 lesionados.

Durante 2021 los accidentes de tránsito y las víctimas fatales a causa de estos se incrementaron en más del 70% de las provincias cubanas. En total, se registraron 8,369 sucesos con un saldo de 589 fallecidos.