Anamely Ramos recibe Premio a la Libertad concedido a Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo

Activistas en la gala de premiación en Estados Unidos Foto © Facebook Anamely Ramos

La curadora de arte, profesora universitaria y activista Anamely Ramos recibió este miércoles el Premio a la Libertad que la organización Freedom House otorgó al artista visual Luis Manuel Otero y al rapero Maykel Castillo (Maykel Osorbo), ambos prisioneros de conciencia en Cuba.

Otero y Castillo, ambos fundadores del Movimiento San Isidro, se encuentran privados de libertad desde hace casi un año. El primero fue detenido el día de las históricas protestas contra el gobierno del 11 de julio de 2021 y, el segundo, desde el 18 de mayo de ese mismo año. En estos momentos se encuentran en prisiones de máxima seguridad y con su salud seriamente deteriorada.

"Yo no estaría aquí frente a ustedes si el Estados cubano no hubiese decidido ensañarse con estos dos artistas. Lo único que han hecho es sentir con fuerza el dolor y la posibilidad de futuro de un pueblo entero y expresarlo. "Patria y Vida", la canción ganadora de dos Grammy Latinos, es ese grito lanzado al mundo, es un himno de lucha", dijo Ramos en la gala de premiación.

"Tampoco estaría aquí hoy si no me hubieran negado la entrada a mi patria y American Airlines no me hubiese impedido abordar el avión acatando la orden de un teniente coronel cubano. La isla paraíso del turismo internacional se ha vuelto un infierno", dijo la joven activista, en alusión al destierro que sufrió en febrero de este año.

Anamely Ramos también se refirió a la actual crisis migratoria cubana, que ha tenido como destino principal Estados Unidos. Para ella, las causas de la misma no son apenas económicas sino también políticas. "Lo que han demostrado los sucesos de los dos últimos años en Cuba es que las promesas de empoderamiento del pueblo y la ganancia paulatina de libertades solo se cumplirán si los derechos humanos son el centro de las políticas hacia Cuba", apuntó.

"La esencia de un poder totalitario como el cubano es la perversión de todas las vías de regeneración de una sociedad. En un contexto así, los negocios son tan políticos como el arte y los funcionarios públicos son policías de cuello blanco. Desde hace mucho tiempo la Seguridad del Estado, que dirige el país en representación de una casta militar, se tornó inseguridad de los ciudadanos, silenciamiento y violencia para todos", afirmó.

La defensora de derechos humanos advirtió que hoy en Cuba el mayor arte es la sobrevivencia a una violencia de Estado, pero que "sobrevivir no es vivir", por lo cual pidió a los presentes "que nos ayuden a vivir".

Esa noche Freedom House también entregó su Premio al Liderazgo a Carl Gershman, presidente fundador de Fundación Nacional para la Democracia (NED, por su sigla en inglés), quien dirigió esta organización durante casi 40 años.