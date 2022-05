Padre e hijo libres en Estados Unidos tras llegar en balsa

El padre cubano Jorge Félix y su hijo Brayan se reencontraron después de dos meses de llegar en balsa a Estados Unidos, tras el joven ser liberado este jueves de un centro de detención para migrantes.

El 12 de marzo ambos balseros, padre e hijo, fueron separados al llegar a Estados. A Jorge le fue otorgado el derecho de entrar a territorio estadounidense, pero Brayan, de 21 años de edad, fue puesto bajo custodia en el centro de detención de la ciudad de Pompano Beach, perteneciente al condado de Broward, en Florida.

“Todavía no me recupero, no sabes cómo he aguantado las ganas de llorar”, dijo el padre a su hijo a la salida del centro migratorio y agregó que “no hay palabras para para escribir lo que lo que se siente ahora, han sido días muy difíciles”, aseguró en un reportaje de la cadena Univisión.

Ambos se abrazaron y el chico dijo sentir “mucha felicidad; después de tantos días tener al fin la libertad, no hay palabras para describir lo que se siente ahora mismo”, dijo Brayan.

Datos de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) precisan que 1,689 cubanos han sido interceptados en el mar desde el inicio del año fiscal en octubre y hasta la fecha. La cifra duplica los 838 del período anterior y supera, en apenas siete meses, los 1,468 capturados en todo 2017 cuando aún estaba vigente la política de pies secos, pies mojados.

En cuanto a las devoluciones, 1,901 cubanos han sido repatriados a Cuba desde que inició el año fiscal en octubre, en uno de los mayores éxodos de los últimos tiempos y en el que solo por la frontera sur han entrado más de 145 mil cubanos a Estados Unidos.

La carestía de la vida en la isla y el aumento de la represión tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio han sido los catalizadores de este nuevo episodio de fuga masiva.

Recientemente, dos madres cubanas de manifestantes del 11J que también salieron de Cuba en balsa hacia Estados Unidos huyendo de una posible cárcel en la isla, pidieron a las autoridades norteñas que no repatriaran a sus vástagos. “Que no me lo envíen por favor porque él corre peligro acá”, suplicó una de ellas.

A ese temor -el de la repatriación- se enfrentaba Jorge Félix en relación con la situación de su hijo durante el tiempo que permaneció detenido y que, según el joven, fue un periodo incierto. “Todo es una incertidumbre, desde que entras hasta que sales”, dijo Brayan tras su liberación.

Sin embargo, y con un final feliz en este caso, ambos se encuentran esperanzados en el comienzo de una nueva vida en libertad: “Ahora sé que vamos a levantarnos”, dijo el padre emocionado.