Quién es Marxlenin Pérez Valdés, la esposa del nieto de Fidel Castro y fan de Díaz-Canel y Lis Cuesta

Vídeos relacionados:

Con un nombre que parece sacado de un manual soviético, Marxlenin Pérez Valdés no sólo es doctora en Ciencias Filosóficas y profesora de marxismo en la Universidad de La Habana, sino también esposa de Fidel Castro Smirnov, nieto del fallecido dictador Fidel Castro Ruz e hijo de su primogénito, Fidel Ángel Castro Díaz-Balart.

A esa conexión familiar con la cúpula histórica del poder cubano se suma su abierta admiración por Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta, con quienes presume fotos sonrientes en sus redes sociales.

Conductora del programa de la televisión estatal “Cuadrando la Caja”, Marxlenin ha saltado recientemente a la polémica por el desastroso episodio en el que un funcionario agrícola aseguró que los cubanos debían comer menos arroz y papa porque “no son productos autóctonos”. La escena desató burlas, indignación y memes en todo el país, pero la presentadora, lejos de guardar silencio, salió a defender al invitado y a atacar a sus críticos.

En una publicación en Facebook, donde desactivó los comentarios, calificó de “gusanos” a quienes cuestionaron las declaraciones y recomendó ver “el programa completo para no dejarse hacer cuentos chinos (como el arroz)”. La ironía del comentario fue suficiente para convertirla en tendencia, mientras miles de cubanos le recordaban que el arroz es parte de la identidad nacional.

De “Cuadrando la Caja” al culto a Fidel Castro

No es la primera vez que Marxlenin protagoniza una controversia. Hace pocas semanas firmó en Cubadebate un artículo titulado “Valió la pena haber vivido en el siglo de Fidel”, en el que llamaba a “acudir al caballo, al genio”, como calificó al dictador, para enfrentar la crisis actual de Cuba. Según ella, el “legado” de Castro sigue siendo la brújula “revolucionaria” del país.

El texto, que coincidió con el aniversario del discurso del mandatario en la Universidad de La Habana, fue recibido con una ola de críticas y sarcasmo en redes. Numerosos cubanos no perdieron la oportunidad para recordarle que el “genio” que propone como solución fue precisamente quien dejó al país en ruinas.

Lo más leído hoy:

La ironía no pasa desapercibida: mientras los cubanos hacen malabares para conseguir arroz o un pedazo de yuca, la esposa del nieto de Fidel Castro, pide fe en el legado del hombre que hundió la economía nacional y en el socialismo que, 67 años después, sigue “cuadrando la caja” con el hambre del pueblo.

Fan de Díaz-Canel y Lis Cuesta

Por si fuera poco, Marxlenin no oculta su devoción por Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta. En sus redes presume fotos sonriendo junto a ambos, a quienes recibe con satisfacción en el programa que conduce, donde según ella misma se debaten “consensos desde el socialismo cubano”.

Captura de Facebook/Marxlenin Valdés

En una Cuba donde la mayoría sobrevive entre la escasez de alimentos y medicinas, apagones, inflación y colas interminables, las publicaciones de la presentadora suenan a burla. Y aunque su nombre parezca inventado por un guionista satírico, Marxlenin Pérez Valdés es muy real: una mujer con pedigrí revolucionario, cargo universitario y discurso oficialista, que encarna al desconectado mundo de la élite que vive de justificar lo injustificable.