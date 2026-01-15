José Daniel Ferrer envía mensaje a Miguel Díaz-Canel: “Piensa bien en esto y adelántate”

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer lanzó una contundente advertencia a Miguel Díaz-Canel, a quien instó a “pensar bien” y “adelantarse” antes de ser sacrificado por la cúpula del castrismo.
En un video difundido en redes sociales, el fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) analizó el momento político actual del régimen y alertó al mandatario sobre lo que considera un inminente colapso.
“Piensa bien en esto, Canel, y adelántate”, insistió y calificó al gobernante cubano como un “instrumento” de la familia Castro.
En criterio de Ferrer, Díaz-Canel fue colocado en el poder para absorber el descontento popular y servir de “cara visible de la represión”. “Te pusieron ahí para que el pueblo descargue todo su enojo y su descontento en tu contra”, dijo el opositor.
El activista recordó que el presidente cubano ha mostrado, en ocasiones, desconocimiento sobre decisiones clave dentro del propio régimen.
“Fíjate si tú eres una persona nula, que no cuenta, que felicitaste al ministro de Economía Alejandro Gil Fernández cuatro días después de que lo habían destituido. Sabías que lo habían destituido por algo, pero no que estaba siendo investigado y terminaría acusado de espionaje para una nación extranjera. No sabías eso, si no, no lo felicitas”, dijo Ferrer.
“Nadie te cree cuando desmientes a Trump”
El líder opositor también cuestionó las recientes declaraciones de Díaz-Canel, quien negó que existan conversaciones con Washington después de que Donald Trump asegurara que se han iniciado contactos con Cuba.
“Ahora dices públicamente que ustedes no están en conversación con Estados Unidos, pero nadie te lo cree. Si hay conversaciones... ¿Quiénes son los que están conversando? A lo mejor tú no lo sabes y te mandas a desmentir a Trump”, afirmó Ferrer.
En ese sentido, el opositor sugirió que sectores del poder en La Habana podrían estar negociando secretamente con Washington sin conocimiento del propio mandatario.
“A lo mejor es Alejandro Castro Espín el que está dialogando. (...) o es Óscar Pérez-Oliva Fraga. (...) Quizás Castro Espín ya le ha dicho a los estadounidenses: ‘Tranquilos, cuando menos se lo piensen, les aviso para que se lleven a Canel y él la pague’. Pónganlo en la misma celda de Maduro”, ironizó Ferrer, aludiendo al destino del exmandatario venezolano tras su captura en Caracas.
“Negocia antes de que sea tarde”
Ferrer advirtió a Díaz-Canel que podría correr la misma suerte que Nicolás Maduro si no toma la iniciativa. “Negocia —le aconsejó—, pídele a la Machi (Lis Cuesta) que consiga un teléfono de una amiga o un amiguito y comunícate por Signal o por WhatsApp. Negocia con Marco Rubio. Evita que sea otro el que lo haga y tú termines en candela.”
El opositor reiteró que el régimen “caerá pronto”, y que ni la represión ni la propaganda podrán sostenerlo.
“El pueblo no soporta más esa tiranía”, dijo, asegurando que los cubanos “ven en Estados Unidos al verdadero amigo”, sobre todo en el contexto actual por su apoyo humanitario y las ayudas recientes para los damnificados del huracán Melissa.
El mensaje de Ferrer llega en medio de una tensión creciente entre Washington y La Habana, después de que la administración Trump confirmara contactos iniciales con Cuba tras la operación militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
“El régimen caerá, pronto va a caer”, concluyó Ferrer, en un mensaje que mezcla consejo político, advertencia personal y un llamado a la conciencia del propio Díaz-Canel.
Preguntas frecuentes sobre el mensaje de José Daniel Ferrer a Miguel Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué le aconseja José Daniel Ferrer a Miguel Díaz-Canel en su mensaje?
José Daniel Ferrer aconseja a Miguel Díaz-Canel romper con sus "amos" y buscar una salida negociada antes de ser "sacrificado" por el régimen castrista. Ferrer sugiere que Díaz-Canel actúe antes de que sea demasiado tarde, insinuando que su posición es más débil de lo que parece.
¿Por qué José Daniel Ferrer cree que Díaz-Canel está en un "tremendo aprieto"?
Ferrer sostiene que Díaz-Canel fue colocado en la presidencia por la familia Castro para ser el rostro visible del descontento del pueblo y cargar con la culpa de la represión y los fracasos del régimen. Ferrer cree que Díaz-Canel es una pieza sacrificable dentro del poder castrista, lo que lo coloca en una posición vulnerable.
¿Qué paralelismos establece Ferrer entre la situación actual de Cuba y otros eventos internacionales?
José Daniel Ferrer menciona la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses como un ejemplo de la caída de regímenes autoritarios en la región. Ferrer advierte que algo similar podría sucederle al régimen cubano si no actúan a tiempo para cambiar el rumbo. Además, recuerda cómo otras dictaduras han caído cuando no han respondido a tiempo a las demandas populares.
¿Qué acciones específicas pide Ferrer al gobierno cubano para evitar un colapso?
Ferrer pide la liberación de todos los presos políticos y que se permita al pueblo cubano tomar las riendas de su destino. También insta a las Fuerzas Armadas y al MININT a ser protagonistas de una transición democrática, apoyando elecciones libres y el pluralismo político, además de una nueva Constitución.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.