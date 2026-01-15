José Daniel Ferrer envía mensaje a Miguel Díaz-Canel: “Piensa bien en esto y adelántate”

Ver más

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer lanzó una contundente advertencia a Miguel Díaz-Canel, a quien instó a “pensar bien” y “adelantarse” antes de ser sacrificado por la cúpula del castrismo.

En un video difundido en redes sociales, el fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) analizó el momento político actual del régimen y alertó al mandatario sobre lo que considera un inminente colapso.

“Piensa bien en esto, Canel, y adelántate”, insistió y calificó al gobernante cubano como un “instrumento” de la familia Castro.

En criterio de Ferrer, Díaz-Canel fue colocado en el poder para absorber el descontento popular y servir de “cara visible de la represión”. “Te pusieron ahí para que el pueblo descargue todo su enojo y su descontento en tu contra”, dijo el opositor.

El activista recordó que el presidente cubano ha mostrado, en ocasiones, desconocimiento sobre decisiones clave dentro del propio régimen.

“Fíjate si tú eres una persona nula, que no cuenta, que felicitaste al ministro de Economía Alejandro Gil Fernández cuatro días después de que lo habían destituido. Sabías que lo habían destituido por algo, pero no que estaba siendo investigado y terminaría acusado de espionaje para una nación extranjera. No sabías eso, si no, no lo felicitas”, dijo Ferrer.

“Nadie te cree cuando desmientes a Trump”

El líder opositor también cuestionó las recientes declaraciones de Díaz-Canel, quien negó que existan conversaciones con Washington después de que Donald Trump asegurara que se han iniciado contactos con Cuba.

“Ahora dices públicamente que ustedes no están en conversación con Estados Unidos, pero nadie te lo cree. Si hay conversaciones... ¿Quiénes son los que están conversando? A lo mejor tú no lo sabes y te mandas a desmentir a Trump”, afirmó Ferrer.

En ese sentido, el opositor sugirió que sectores del poder en La Habana podrían estar negociando secretamente con Washington sin conocimiento del propio mandatario.

“A lo mejor es Alejandro Castro Espín el que está dialogando. (...) o es Óscar Pérez-Oliva Fraga. (...) Quizás Castro Espín ya le ha dicho a los estadounidenses: ‘Tranquilos, cuando menos se lo piensen, les aviso para que se lleven a Canel y él la pague’. Pónganlo en la misma celda de Maduro”, ironizó Ferrer, aludiendo al destino del exmandatario venezolano tras su captura en Caracas.

“Negocia antes de que sea tarde”

Ferrer advirtió a Díaz-Canel que podría correr la misma suerte que Nicolás Maduro si no toma la iniciativa. “Negocia —le aconsejó—, pídele a la Machi (Lis Cuesta) que consiga un teléfono de una amiga o un amiguito y comunícate por Signal o por WhatsApp. Negocia con Marco Rubio. Evita que sea otro el que lo haga y tú termines en candela.”

El opositor reiteró que el régimen “caerá pronto”, y que ni la represión ni la propaganda podrán sostenerlo.

“El pueblo no soporta más esa tiranía”, dijo, asegurando que los cubanos “ven en Estados Unidos al verdadero amigo”, sobre todo en el contexto actual por su apoyo humanitario y las ayudas recientes para los damnificados del huracán Melissa.

El mensaje de Ferrer llega en medio de una tensión creciente entre Washington y La Habana, después de que la administración Trump confirmara contactos iniciales con Cuba tras la operación militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

“El régimen caerá, pronto va a caer”, concluyó Ferrer, en un mensaje que mezcla consejo político, advertencia personal y un llamado a la conciencia del propio Díaz-Canel.