Cubano en medio de un apagón: "¿Qué jóvenes querrán construir un futuro en una nación así?"

La madre del joven durmiendo en el suelo de madrugada Foto © Facebook / Jesús Álvarez Laguna

El joven cubano Jesús Álvarez Laguna denunció este lunes en redes sociales la interrupción de los servicios de electricidad en su barrio, en la ciudad de Las Tunas, por segunda vez en menos de 24 horas.

"Es la 1:13 de la madrugada, el gobierno local ha decidido cortar la electricidad por segunda ocasión en menos de 24 horas, en la mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y ahora de 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. (supongo)", precisó.

Su post en Facebook se volvió viral enseguida, pues Álvarez Laguna expuso una serie de interrogantes con las que fácilmente se podrían identificar muchos de los ciudadanos de Cuba afectados por los cada vez más frecuentes apagones.

"Dejando a un lado por un segundo mis ideales políticos, me siento en uno de estos balances y pienso…. ¿Cómo se le puede exigir mañana a un cirujano que sea efectivo en un proceder, después de haberse pasado una noche sin descanso?", expuso.

"¿Cómo se espera que un maestro sea efectivo en su enseñanza o un alumno no se duerma en clases, después de pasar una noche sin dormir bajo un mosquitero?¿Qué jóvenes querrán construir un futuro en una nación así? ¿A qué trabajador se le exige mañana que llegue temprano a su puesto laboral?", continuó.

El joven, que segura en su perfil ser animador turístico en el Hotel Brisas Covarrubias, compartió su escrito junto con una imagen de su madre acostada en lo que parece ser el balcón de su vivienda, encima de unas sábanas. Una escena frecuente en la isla en cuando los apagones ocurren en verano, debido a las altas temperaturas.

"Me levanto del balance y me acuesto en el suelo junto a mi madre, sabiendo que este pueblo cobarde e ignorante al amanecer dirá presente, llevará a sus hijos a las escuelas y literalmente se comportará como que todo está bien, un pueblo que no reacciona, un pueblo sin identidad seguirá alegrándose cuando restauren el servicio eléctrico (como que es un favor que el gobierno les hace y no un derecho que les pertenece)", afirmó.

"Me levanto del suelo, tomo esta fotografía y sigo soñando con la libertad", agregó.

Con varias de sus termoeléctricas con problemas, detenidas o por debajo de sus capacidades, Cuba atraviesa en estos momentos una serie crisis energética. Los reportes de cortes en el servicio se vuelven cada vez más frecuentes en redes.

Incluso, el pasado domingo, Lis Cuesta, la esposa del presidente Miguel Díaz-Canel, aludió a ello en Twitter, pero con su desafortunado mensaje solo logró convertirse en objeto de burlas, críticas y memes.

"Con el corazón en modo estropajo por los agobiantes apagones me fui, sin dormir, al Meteoro y de ahí a la clausura del festival Cubadisco. Agradezco a la vida mi trabajo: cubanos y norteamericanos abrazados por la música. ¡Una delicia!", dijo en su cuenta la llamada Primera Dama de Cuba.

La mayoría de los usuarios que reaccionaron a su tweet consideraron que Cuesta estaba irrespetando a los cubanos, debido a que nadie podía creer que, en efecto, ella sufriera los apagones en su residencia.

El año pasado, los cortes de electricidad fueron uno de los detonantes de las protestas contra el gobierno, que comenzaron el 11 de julio, en San Antonio de Los Baños. También en agosto de 1994, cuando el estallido conocido como "El maleconazo", en La Habana, la combinación del calor y los apagones estuvieron entre las razones por las que el pueblo se volcó a las calles.