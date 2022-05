Berta Soler denuncia operativo policial contra sede de las Damas de Blanco en La Habana

El operativo policial y una imagen de la sede de las Damas de Blanco Foto © Facebook / Berta Soler

Berta Soler, líder del movimiento civil Damas de Blanco, denunció este miércoles un operativo policial en las inmediaciones de la sede de esa organización opositora, en Lawton, La Habana.

“Operativo visible hoy día 25 de mayo del DSE y PNR contra la sede nacional de las Damas de Blanco, en la esquina de avenida Porvenir y Calle E, desde las 8 am aproximadamente”, escribió Soler en una publicación de Facebook, que acompañó de imágenes de una patrulla apostada cerca del inmueble donde radica la organización en la barriada capitalina.

Foto: Facebook / Berta Soler

El domingo último, al menos 18 integrantes del movimiento civil fueron arrestadas y cerca de nueve no pudieron salir de sus casas para asistir a misa, en lo que constituyó el decimosexto domingo consecutivo en que son acosadas por el régimen cubano.

Según Soler, ese día la policía política también detuvo y multó a dos opositores que apoyan a la organización femenina en su empeño de pedir la libertad de los presos políticos, incluido su esposo, Ángel Moya Acosta.

El pasado 15 de mayo, durante la jornada decimoquinta de represión, 19 damas de blanco fueron detenidas y solo 15 pudieron asistir a misa en todo el país. Se reportaron arrestos de las activistas en La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Santa Clara.

Ese día, miembros de la Seguridad del Estado, apostados en las inmediaciones de la sede de la organización, arrestaron a Soler y a su esposo Moya, unos minutos antes del mediodía, y los mantuvieron retenidos hasta la madrugada del lunes, además de imponerles una multa.

Moya, quien había compartido en la mañana de ese domingo fotos de los represores que esperaban por ellos a la salida de la sede nacional de las Damas de Blanco, relató en sus redes los pormenores de la represión desatada contra su esposa y él.

“Nos trasladan a Berta a un auto con chapa privada y a mí a una patrulla de la Policía Nacional, del lugar fuimos trasladados a Berta a la U/P del Cotorro primero y después hacia la de San Miguel del Padrón donde le imponen una multa y la confinan en una celda con la orden dada por parte de los represores de la Seguridad del Estado a el carcelero de que no le entregara nada de lectura y las pertenencias, a mí me llevan para la U/P de Guanabacoa y me imponen una multa y me confinan en una celda. A las 4:30 am me liberan cerca de la sede de las Damas de Blanco y a Berta la liberan a las 4 y 40 am en las mismas circunstancias”, contó Moya.

Desde inicios de este año, se ha recrudecido la represión del régimen contra este colectivo opositor femenino, merecedor del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2005, con el objetivo de impedir su activismo cívico.

A finales de abril, Soler denunció que durante ese mes la policía política la había arrestado al menos en dos ocasiones y también había impedido a otras integrantes de la organización femenina acudir a misa y pedir la libertad de los presos políticos.