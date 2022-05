Damas de Blanco denuncian decimoquinto domingo de represión por exigir la libertad de los presos políticos

Cuatro de las Damas de Blanco detenidas el pasado domingo Foto © Facebook Caridad Burunate / Lourdes Esquivel Vieyto

El movimiento ciudadano Damas de Blanco denunció la decimoquinta jornada de represión y detenciones contra algunos de sus miembros este domingo, para impedirles manifestarse por la libertad de los presos políticos.

Al menos 19 damas de blanco fueron detenidas y solo 15 pudieron asistir a misa en todo el país, según informó a Martí Noticias la líder de la organización, Berta Soler.

Se reportaron arrestos de las activistas en La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Santa Clara.

“A las 11:35 am del domingo, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y yo salimos de la sede nacional de la organización ubicada en Lawton, La Habana, y fuimos arrestados en la calle por represores del régimen comunista de Cuba”, denunció el opositor Ángel Moya, esposo de Soler.

Según Moya, miembros de la Seguridad del Estado, apostados en las inmediaciones de la sede de la organización, los arrestaron a ambos unos minutos antes del mediodía del domingo y los mantuvieron detenidos hasta la madrugada del lunes, además de imponerles una multa.

“Nos trasladan a Berta a un auto con chapa privada y a mí a una patrulla de la Policía Nacional, del lugar fuimos trasladados a Berta a la U/P del Cotorro primero y después hacia la de San Miguel del Padrón donde le imponen una multa y la confinan en una celda con la orden dada por parte de los represores de la Seguridad del Estado a el carcelero de que no le entregara nada de lectura y las pertenencias, a mí me llevan para la U/P de Guanabacoa y me imponen una multa y me confinan en una celda. A las 4:30 am me liberan cerca de la sede de las Damas de Blanco y a Berta la liberan a las 4 y 40 am en las mismas circunstancias”, relató Moya.

En la mañana del domingo, el opositor había compartido fotos de los represores que esperaban por ellos a la salida de la sede nacional de las Damas de Blanco, en Lawton, La Habana.

Caridad Burunate, miembro de las Damas de Blanco en la ciudad de Colón, Matanzas, denunció que también fue detenida este domingo por elementos de la policía política, junto a sus compañeras Yudaxis Pérez Meneses y Asunción Carrillo Hernández, con el fin de “impedir nuestra asistencia a la misa dominical para orar y pedir la libertad de los presos políticos”.

Pérez estuvo retenida en el hospital psiquiátrico desde las 10 de la mañana hasta la una de la tarde, mientras que Carrillo y Burunate permanecieron dentro de una patrulla, en la parte trasera de la terminal interprovincial, desde las 11 a.m. hasta la 1 p.m., según contó esta última en un post de Facebook.

Por último, la dama de blanco habanera Lourdes Esquivel Vieyto, denunció que fue detenida al salir de su casa a las “6:40 am, me mantuvieron en la patrulla hasta ahora a las 8:47 am”.

La represión del régimen contra este colectivo opositor femenino, merecedor del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2005, con el objetivo de impedir su activismo cívico, ha sido una constante en los últimos tiempos.

A finales de abril, Soler denunció que durante las últimas semanas la policía política la había arrestado al menos en dos ocasiones y también había impedido a otras integrantes de la organización femenina acudir a misa y pedir por la libertad de los presos políticos.

Tania Echevarría Menéndez, una de las integrantes de la organización, fue condenada a seis años de prisión, a mediados del pasado abril, por participar en las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Colón.

Echevarría Menéndez se convirtió así en la cuarta dama de blanco que cumple pena de prisión en cárceles de Cuba, junto a Aymara Nieto Muñoz, Saylí Navarro Álvarez y Sissi Abascal Zamora, la miembro más joven de la agrupación femenina.