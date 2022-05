Yotuel: "Cuba, queda muy poco"

Yotuel Foto © Instagram del artista

El cantante cubano Yotuel Romero envió un mensaje a todos los cubanos que anhelan libertad y un cambio pronto para la isla, y aseguró que esos deseos se cumplirán más temprano que tarde.

"Cuba, queda muy poco. Serán tus últimas lágrimas. Tu pueblo volverá a sonreír y ser próspero", escribió el artista en Instagram.

Yotuel acompañó sus palabras con un fragmento de su preparación para filmar el videoclip de "Lambo en Varadero", su último tema dedicado al cambio que desea ver en Cuba.

"El factor de la prosperidad que busca el cubano, de no tener que depender de un extranjero, de no tener que emigrar, de no tener que salir, de abrir los ojos en Cuba y decir 'puedo soñar desde aquí y puedo ser grande desde aquí', y esto es lo que enmarca esta canción", dijo el cantante.

"Lambo en Varadero", en colaboración con Chris Tamayo y Emily Estefan –hija de Gloria y Emilio Estefan– se estrenó este 20 de mayo, día del aniversario de la fundación de la República de Cuba.

Unos días después, la canción se posicionó como el tema musical más escuchado en Cuba en YouTube. A una semana de su estreno, el videoclip acumula más de dos millones de visualizaciones en la plataforma.