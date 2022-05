Burocracia impide a excombatiente recibir oxígeno medicinal

Ernesto Viera, hijo de un excombatiente cubano Foto © Facebook / Ernesto Viera

El abogado y activista cubano Ernesto Viera critico la burocracia del sistema de Salud Pública que le impide a su padre, un excombatiente de la Sierra Maestra y Angola, recibir el oxígeno medicinal que lo mantiene con vida.

El padre de Viera, con problemas de salud y más de tres décadas de servicio en la vida militar, necesita oxígeno medicinal y hasta hace poco la entidad encargada de su distribución en La Habana aceptaba el certificado que emitía un policlínico, pero ahora ese documento debe expedirlo el especialista de un hospital.

Fotos de Ernesto Viera desde el Hospital Militar "Carlos J. Finlay"

Ahora mismo en el hospital Militar Carlos J Finlay abarrotado de personas y gestionando un certificado para conseguir oxígeno para mi padre. Él, combatiente de la sierra, militar jubilado, combatiente en Angola, de 33 años de servicio, hace 30 años jubilado y jamás atendido por nadie, ni por la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, ni por el partido que solo cobra de su chequera...ni por nadie...acá parte la esencia que ha forjado mi carácter. Quien no agradece a sus hijos....jamás tendrá mi apoyo ni mi comprensión! Solo mi denuncia, mi crítica y mi incansable labor por cambiar las cosas!

A mi viejo le gestionamos sangre cada seis meses porque vive con un solo riñón, le gestionamos oxigeno para sus padecimientos respiratorios....a mi padre no lo mantiene vivo la Revolución por la que peleó, sino las carreras de mi madre, las gestiones de sus hijos!

La Dirección de Farmacia después de tres años haciéndolo se negó a aceptar el certificado del policlínico, pues anualmente exigen renovarlo.....ahora a algún dinosaurio aburrido se le ocurrió que solo se aceptan certificados de un hospital. Carga con tu viejo, pasa tres horas en un hospital, dos más para poner el cuño en control de turnos, llévalo de igual forma al policlínico a que lo firme el director y si tu padre tiene suerte podrá respirar de nuevo! Cuánta tortura para alguien tan desatendido....cuánto mal agradecimiento! Cada vez que hablo con algún dinosaurio me dice que se van a ocupar.....en el parque jurásico esa ayuda no llega hasta el día que aparecen a poner una bandera en su féretro y decir cuatro mentiras! Dejadme sin trabajo, machaquadme cuanto quieran de mi no esperen más que verdad, verdad y verdad aunque les duela! Yo soy simplemente un espejo!

Ernesto Viera, 26/5/22. (PUBLICACIÓN DE FACEBOOK)

El activista destacó que cada gestión para cuidar a su padre corre a cargo de la familia, porque ninguna institución del estado y el gobierno se ha encargado de él en los últimos años.

La denuncia de Ernesto Viera sobre la desatención del gobierno hacia cubanos que combatieron en nombre de la revolución comunista es algo cada vez más habitual en las redes sociales.

A Héctor Colón lo dieron por muerto para negarle una vivienda con mejores condiciones, y vive junto a su esposa en una caseta de madera, de acuerdo a las declaraciones ofrecidas a la prensa independiente.

"Me dijeron en el municipio que había muerto, siendo mentira, para quitarme el derecho de mi vivienda. (...) No tienen por qué decirme que él murió si aquí nadie ha venido ni a visitarlo, ni de la provincia ni del municipio", declaró la esposa, Eliza Frómeta García.