Seguridad del Estado impide a Manuel de la Cruz acudir a turno médico y acceder a alimentos

El periodista y activista cubano Manuel D la Cruz denunció este lunes en redes sociales un cerco policial en los alrededores de su vivienda que le impide salir a la calle y asistir a un turno médico que tenía en el Instituto Pedro Kourí.

Justo hoy, cuando comienzan los juicios contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), la Seguridad del Estado quien informó al joven que debía permanecer en su domicilio.

"Le tienen miedo ellos, a su vez, a un monstruo más grande, que ha causado un daño irreparable a la dictadura, llamado Luis Manuel Otero Álcántara y Maykel Castillo Pérez, los cuales hoy tienen sus juicios en el Tribunal (Municipal) de Marianao", precisó D la Cruz en un post de Facebook.

El activista anunció que iba a salir "por cuestiones de salud" y que, si le detenían, le estarían "negando atención médica por motivos políticos".

"Hoy estaré en el IPK o en algún calabozo de la ciudad, aún no lo sé, pero mi corazón estará con Maykel y mi amigo Luisma. ¡Libertad para ellos y para todos los presos políticos!" Declaró.

A los pocos minutos, D la Cruz publicó un video de unos segundos en los que aparece una patrulla y se escucha la voz de un hombre decirle que no podía salir hoy de su casa.

"Estoy en casa. Bajo arresto domiciliario. Arresto domiciliario de dos días (el tiempo que duran los juicios de Luis Manuel y Maykel Castillo). Pero este novelón tiene más capítulos que hacen que la trama sea intensa", contó el joven.

Manuel D la Cruz contó que fue detenido al intentar salir y trasladado con esposas a una estación policial del municipio Cotorro. "El oficial me advirtió, así rotundamente, que mi turno médico no iba a ser ni hoy ni mañana. Que me iban a traer para mi casa, donde vivo solo desde diciembre, a pasarme estos dos días de descanso".

El joven explicó a los oficiales a cargo de su arresto domiciliario que necesitaba también visitar a su mamá porque en su vivienda no tenía alimentos, y su madre debía cuidar a una prima que se encuentra hospitalizada, pero le respondieron que no podía salir; a pesar de que sus condiciones de salud no le permiten permanecer sin comer mucho tiempo.

"Y acá estoy, despierto desde las 5, y ahora, 8:10 am, tomándome un café, aún sin desayunar. Esperando que me lata el hambre un poco más para decidir irme a casa de la madre. La madre siempre tiene un plato de comida para el hijo. Me llamó ahorita y me dijo que verdaderamente le era imposible ir a mi casa hoy, por lo del hospital, y mañana, porque tiene trabajo, y en su trabajo es casi vanguardia", relató D la Cruz.

El periodista destacó que, de forma paralela, hoy comienzan lo que consideró "los juicios más manipulados de nuestra época".

"Yo no me quedaré en casa, me es imposible por lo antes expuesto. Si me van a volver a detener, no les voy a dejar otra opción. Ahora estoy empacando, no sé si para la vieja casa de mi madre, o para el otro sitio frío y sin gracia que tantas veces me ha visto entrar por la puerta trasera, esposado, sin motivo y con la fuerza de la verdad en mi mochila", advirtió.