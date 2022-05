Camión de piñas en Ciego de Ávila Foto © Invasor / JAleM

Toneladas de piñas se pudren en Ciego de Ávila debido a que la Fábrica de Conservas Majagua, al suroeste de la provincia, no tiene capacidad para procesar las enormes cantidades recibidas fundamentalmente de Matanzas.

En las últimas semanas, una veintena de camiones se han estancado fuera y dentro de la vieja factoría, cuya tecnología obsoleta y maltrecha es incapaz de dar curso a las 800 toneladas de fruta recibidas.

"El problema no es en qué se almacena la piña, cajas paletas hay, sino el arribo excesivo, experimentado en las últimas semanas, sin una correcta programación. Envíos que superan la capacidad de procesamiento diaria de una fábrica con vieja tecnología, que hoy tiene roturas y es también afectada por los apagones", dijo al periódico Invasor Jorge Calvo Fariñas, jefe de producción de la fábrica.

Tras recorrer dos provincias bajo el inclemente clima cubano, las piñas llegan a la planta avileña y se colocan en una loma de cajas durante dos o tres días más.

Foto: Invasor / JAleM

Hasta este martes, la entidad tiene un retraso de dos días o más en la molienda.

El viernes, se habían recogido 215 cajones, con 112 toneladas de la fruta a la intemperie. Una cantidad muy superior a las 700 que suele procesar y a las 100 que logra gestionar en sus mejores días.

"Había nueve vehículos esperando; pedimos contener el trasiego, para evitar que se nos pudra la fruta", precisó el directivo.

A todo ello se suman las paradas habituales en cualquier fábrica cubana por roturas en piezas y los apagones. Los trabajadores relataron que antes se protegía la industria de los cortes de electricidad, cosa que no ha sucedido este año.

Los productores alegan no tener la culpa de las limitaciones de la fábrica. "Entendemos que la industria está envejecida y ha recibido un volumen grande de la fruta, los apagones, las roturas, pero no puedo dejar que se me pudra en el campo", dijo uno.

Ellos viajan de Matanzas a Ciego de Ávila con su carga porque en Ciego de Ávila les pagan más que en su provincia.

"Pagamos a 700,000 pesos el quintal, si lo transportan ellos mismos, precio más alto que el de la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón, en el municipio matancero de Jagüey Grande, por ejemplo, que ofrece al productor o a la base productiva, más o menos, 420,000 pesos por igual cantidad", precisó María Teresa de la Torre Ordaz, jefa de producción en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Conservas de Frutas y Vegetales de Ciego de Ávila.

"Los productores no desean moneda libremente convertible como pago, porque demoran hasta seis meses para recibirla. Quieren dinero en mano, rápido y oportuno", añadió.