Presentadora de "Cuadrando la caja" llama gusanos a quienes critican la sugerencia oficial de no comer arroz ni papa

La presentadora del programa de televisión "Cuadrando la Caja", Marxlenin Valdés, compartió en Facebook el espacio dedicado a la producción de alimentos en la Isla, y arremetió contra los que han criticado la postura de un invitado que planteó que los cubanos no deben comer tanta papa ni arroz, porque no son productos autóctonos.

En su publicación, llamó "gusanos" a los que han cuestionado al experto, a los que acusó de haber editado con mala intención los fragmentos de su intervención.

Según la presentadora, quien es doctora en Ciencias Filosóficas- lo que hay que hacer es ver la entrevista íntegramente antes de hacerse un juicio y, sobre todo, descontextualizar las opiniones que abundan en las redes.

En el post -que no permite dejar comentarios-, aseguró que la diversidad de criterios es válida y que no necesariamente hay que estar de acuerdo con todo lo que se dijo en el programa.

"Si genera debate habrá alcanzado uno de los objetivos (...). Pero, míralo todo primero para que no te hagan cuentos 'chinos' (como el arroz)", concluyó.

Captura de Facebook / Marxlenin Valdés

Sus palabras refuerzan la sensación de que los medios estatales respaldan y legitiman los discursos que intentan culpar a la población de la crisis, mientras ignoran la ineficiencia y negligencia de las autoridades.

El centro de la polémica fue el funcionario Roberto Caballero, de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), quien culpó a los hábitos alimenticios de los cubanos de los problemas del sector agrícola.

Caballero sostuvo que productos como la papa y el arroz "no son propios de nuestro país" y que su consumo afecta la producción nacional.

Además, recomendó sustituirlos por cultivos autóctonos como malanga, boniato, ñame o yuca, que paradójicamente tampoco se encuentran en los mercados cubanos.

Numerosos internautas en redes sociales denunciaron la irresponsabilidad de estas declaraciones.

"Ahora resulta que no necesitamos comer papa, ni arroz, ni carne, ni huevos. Los indios solo comían casabe… Tampoco necesitaban electricidad", escribió el cantante Ulises Aquino.

Otros usuarios respondieron desmontando los argumentos del programa desde la historia, la cultura y la realidad económica: recordaron que el arroz es un pilar de la cocina cubana tradicional, presente en platos emblemáticos como arroz con pollo, moros y cristianos o arroz con frijoles, con influencias africanas, españolas y chinas.

La activista Lara Crofs señaló que la producción agrícola estatal es incapaz de abastecer al país, con cifras que muestran un desplome histórico: antes de 1959 se producían unas 163,000 toneladas de arroz molido al año, y en 2025 la producción apenas llega a 30,000 toneladas, obligando a importar gran parte del alimento.

El discurso de Caballero, respaldado implícitamente por Marxlenin Valdés, no es más que un intento de desviar la atención de los problemas estructurales del sistema agropecuario: la falta de inversión en el campo, la corrupción, las tierras improductivas y los salarios insuficientes para los productores.

La población, que enfrenta inflación, escasez de alimentos y cortes eléctricos, ve cómo el gobierno prioriza otros sectores, como el turismo internacional, mientras responsabiliza a los cubanos por la crisis que ellos mismos padecen.

Para muchos en redes, el mensaje de la presentadora y del funcionario confirma que, en lugar de ofrecer soluciones reales, el régimen busca trasladar la culpa a los consumidores.

"Según el Gobierno, el problema no es el desastre económico, es que los cubanos comemos mal", resumió un usuario, reflejando la indignación de miles de ciudadanos.

En medio de la escasez crónica que afecta a todo el país, la polémica sobre la dieta cubana evidencia no solo la incapacidad del sistema agrícola, sino también la manera en que los medios oficiales intentan legitimar discursos que culpan a las víctimas de la crisis.