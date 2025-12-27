Economista desmiente relato del “consumo excesivo” de arroz en Cuba y expone caída histórica de la oferta del cereal

Los datos desmienten el relato oficial sobre un consumo excesivo entre los cubanos

El economista cubano Pedro Monreal desmontó este sábado con los propios datos oficiales la narrativa que atribuye la escasez de arroz a un consumo excesivo y afirmó que el problema real es un sistema económico incapaz de sostener la producción nacional.

Al criticar una de las ideas sobre el consumo del cereal en la isla, expuesta en el más reciente programa Cuadrando la Caja en la televisión oficial, Monreal criticó la sustitución de la evidencia empírica por un “folletín propagandístico” que responsabiliza a la población de una escasez generada por fallas estructurales del sistema.

En su análisis, y usando las cifras que aporta la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el experto afirmó que la disponibilidad total de arroz para consumo se desplomó un 41,5% desde el pico alcanzado en 2005.

Según los datos, de cada 10 libras disponibles hace 18 años, en 2023 solo estaban disponibles seis, lo que desmiente cualquier argumento sobre un consumo desproporcionado. “¿De cuál exagerado consumo hablan?”, cuestionó.

El economista explicó que la producción nacional de arroz cáscara húmedo comenzó a reducirse de manera sostenida a partir de 2019, mientras que las importaciones, aunque relativamente estables, no han sido suficientes para compensar el déficit total de oferta.

A su juicio, el problema radica en una política agropecuaria excesivamente controlada por el Estado, incapaz de garantizar el marco operativo que requiere un sistema productivo eficiente.

Monreal recordó que el sector arrocero experimentó una transformación radical en la tenencia de la tierra entre 1990 y 1997, con un peso creciente de productores no estatales.

Sin embargo, tras alcanzar un pico cercano a las 189,000 hectáreas cultivadas en 2009, la superficie bajo tenencia no estatal inició una tendencia descendente que se agravó desde 2019.

En 2023, esa superficie representaba apenas el 13,1% del máximo registrado 15 años antes.

El análisis subrayó que la reducción más severa de la superficie cultivada desde 2020 se produjo precisamente entre los productores no estatales, quienes habían sido el pilar de la producción arrocera en el modelo extensivo posterior al “ordenamiento”.

Para Monreal, el foco del cambio no debe estar en los hábitos alimenticios de los cubanos, sino en el sistema económico y en la estructura política que generan escasez permanente de alimentos que sí podrían producirse en el país.

Las reacciones a la publicación reforzaron la crítica al discurso oficial. Algunos comentarios señalaron que la demora en publicar estadísticas agropecuarias responde a que contradicen el relato gubernamental.

Otros apuntaron que el aumento relativo del consumo de arroz se explica por la ausencia de alternativas en la mesa familiar, mientras varios usuarios calificaron al programa Cuadrando la Caja como un espacio diseñado para desviar la atención y eludir responsabilidades sobre la crisis alimentaria.

En una reciente publicación el propio Monreal lamentó que el Gobierno desinforme deliberadamente a la población sobre la gravedad de la crisis agropecuaria mediante retrasos sistemáticos en la publicación de estadísticas y la sustitución de datos verificables por propaganda.

De acuerdo con el especialista, la actual crisis agropecuaria es “más profunda y prolongada” que la del Período Especial, pero el Estado la oculta combinando un relato simplificado con un reforzado apagón estadístico.

Durante la más reciente emisión del referido programa televisivo el doctor en Ciencias Roberto Caballero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, suscitó la polémica al criticar el alto consumo de arroz en Cuba.

Consideró que uno de los principales obstáculos para alcanzar la llamada soberanía alimentaria son los hábitos alimenticios de la población.

También sostuvo que Cuba “no está en condiciones de dar una solución de país” a la crisis agropecuaria por falta de economía, y defendió salidas parciales desde lo local.