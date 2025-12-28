Luis Alberto García se burla del discurso oficial sobre la "cubanidad" de alimentos como el arroz y la papa

Vídeos relacionados:

El actor cubano Luis Alberto García Novoa se sumó a la ola de indignación provocada por recientes declaraciones oficiales sobre la comida en Cuba, y lanzó un contundente mensaje desde su Facebook contra la idea de descalificar productos básicos por su origen "no autóctono".

Es su respuesta a un especialista de la agricultura que sugirió cambiar los hábitos de consumo de la población, y puso como ejemplo la papa y el arroz, los cuales -en su opinión- no deben comerse tanto porque "no son alimentos cubanos".

"El arroz y la papa (la papa ayuda) tienen el mismo derecho a ser cubanos que aquellos seres humanos nacidos de peninsulares, siglos atrás catalogados luego como criollos", afirmó tajante Luis Alberto en su post.

A modo de burla, el actor criticó el intento de "poner en entredicho" la pertenencia de determinados alimentos a la mesa cubana, y advirtió que no se trata solo de gastronomía, sino de identidad, historia y supervivencia en un país golpeado por la escasez.

"Hasta ahora nos habíamos acostumbrado a la desaparición parcial o total de muchos de ellos (desde hace tiempo), pero sugerir quitarles el carnet de identidad, el pasaporte y darles de baja de la mesa se me antoja delito de lesa cultura y un precedente harto peligroso", dijo con sarcasmo.

El artista ironizó con la posibilidad de que, siguiendo esa lógica, se pretenda "quitarles la ciudadanía" a animales traídos por los colonizadores españoles, como las reses, cerdos, carneros, caballos y pollo.

Lo más leído hoy:

"¿Este 'ICE de la jama, a la cubana' desnaturalizará al maíz? ¿Qué bolá con Los Tamalitos de Olga? ¿Y el Coffea Arabica, que también vino de Extranjia? ¿La guayaba (otra advenediza)? ¿El pan? ¿Exiliamos al pan con timba?", detalló.

Captura de Facebook / Luis Alberto García Novoa

García también apuntó al trasfondo social de este debate: la carencia de alimentos y el hecho de que los pocos productos disponibles van a parar, en gran medida, a sectores con mayor poder adquisitivo o al turismo, mientras amplios grupos de la población quedan excluidos.

Subrayó que el pueblo "menesteroso y vulnerable" no tiene acceso a pescado y mariscos autóctonos, debido a la reducción de la flota pesquera y a un sistema de distribución que prioriza a visitantes y a quienes pueden pagar en divisas.

"¿Qué va a ser de este pueblo sufrido y noble sin la pizza italo-cubana? ¿Sin los perritos y salchichas autóctonos de Europa? ¿Sin la ensalada de aguacate mesoamericano y la lechuga egipcia? ¿Sin la cerveza originaria de Alemania para olvidar tantas penas? ¿Sin el 'ronaldiño' peleón que dan las cañas de azúcar nativas de la India, Nueva Guinea y el sudeste de Asia?", inquirió mordaz.

Su mensaje se produce después de que un funcionario del sector agrícola responsabilizara públicamente a los hábitos alimenticios de la población por los problemas productivos del país y sugiriera un cambio de dieta, alegando que muchos de los alimentos que consumen los cubanos no serían "propios" de la nación.

Estas afirmaciones generaron un amplio rechazo en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que el Gobierno intenta trasladar la culpa de la escasez a los ciudadanos, sin asumir la falta de inversión, las trabas al productor, la ineficiencia del sistema estatal y el deterioro del sector agrícola.

La intervención de Luis Alberto García se inserta en ese clima de molestia colectiva.

Su publicación no solo cuestiona la narrativa gubernamental, sino que denuncia la precariedad estructural que empuja a millones de cubanos a sobrevivir con una oferta mínima de alimentos. Para el actor, el problema no es lo que la gente come, sino que cada vez come menos, peor y más caro.

En un país donde la crisis económica ha reducido el poder adquisitivo a niveles críticos, la idea de redefinir la identidad de los alimentos se percibe como una maniobra que evita reconocer las verdaderas causas del desabastecimiento.

García lo resumió con preocupación: el debate no amenaza solo a la cocina tradicional, sino al derecho elemental de la población a alimentarse con dignidad.