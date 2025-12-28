Luis Alberto García se burla del discurso oficial sobre la "cubanidad" de alimentos como el arroz y la papa

Vídeos relacionados:
El actor cubano Luis Alberto García Novoa se sumó a la ola de indignación provocada por recientes declaraciones oficiales sobre la comida en Cuba, y lanzó un contundente mensaje desde su Facebook contra la idea de descalificar productos básicos por su origen "no autóctono".
Es su respuesta a un especialista de la agricultura que sugirió cambiar los hábitos de consumo de la población, y puso como ejemplo la papa y el arroz, los cuales -en su opinión- no deben comerse tanto porque "no son alimentos cubanos".
"El arroz y la papa (la papa ayuda) tienen el mismo derecho a ser cubanos que aquellos seres humanos nacidos de peninsulares, siglos atrás catalogados luego como criollos", afirmó tajante Luis Alberto en su post.
A modo de burla, el actor criticó el intento de "poner en entredicho" la pertenencia de determinados alimentos a la mesa cubana, y advirtió que no se trata solo de gastronomía, sino de identidad, historia y supervivencia en un país golpeado por la escasez.
"Hasta ahora nos habíamos acostumbrado a la desaparición parcial o total de muchos de ellos (desde hace tiempo), pero sugerir quitarles el carnet de identidad, el pasaporte y darles de baja de la mesa se me antoja delito de lesa cultura y un precedente harto peligroso", dijo con sarcasmo.
El artista ironizó con la posibilidad de que, siguiendo esa lógica, se pretenda "quitarles la ciudadanía" a animales traídos por los colonizadores españoles, como las reses, cerdos, carneros, caballos y pollo.
"¿Este 'ICE de la jama, a la cubana' desnaturalizará al maíz? ¿Qué bolá con Los Tamalitos de Olga? ¿Y el Coffea Arabica, que también vino de Extranjia? ¿La guayaba (otra advenediza)? ¿El pan? ¿Exiliamos al pan con timba?", detalló.
García también apuntó al trasfondo social de este debate: la carencia de alimentos y el hecho de que los pocos productos disponibles van a parar, en gran medida, a sectores con mayor poder adquisitivo o al turismo, mientras amplios grupos de la población quedan excluidos.
Subrayó que el pueblo "menesteroso y vulnerable" no tiene acceso a pescado y mariscos autóctonos, debido a la reducción de la flota pesquera y a un sistema de distribución que prioriza a visitantes y a quienes pueden pagar en divisas.
"¿Qué va a ser de este pueblo sufrido y noble sin la pizza italo-cubana? ¿Sin los perritos y salchichas autóctonos de Europa? ¿Sin la ensalada de aguacate mesoamericano y la lechuga egipcia? ¿Sin la cerveza originaria de Alemania para olvidar tantas penas? ¿Sin el 'ronaldiño' peleón que dan las cañas de azúcar nativas de la India, Nueva Guinea y el sudeste de Asia?", inquirió mordaz.
Su mensaje se produce después de que un funcionario del sector agrícola responsabilizara públicamente a los hábitos alimenticios de la población por los problemas productivos del país y sugiriera un cambio de dieta, alegando que muchos de los alimentos que consumen los cubanos no serían "propios" de la nación.
Estas afirmaciones generaron un amplio rechazo en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que el Gobierno intenta trasladar la culpa de la escasez a los ciudadanos, sin asumir la falta de inversión, las trabas al productor, la ineficiencia del sistema estatal y el deterioro del sector agrícola.
La intervención de Luis Alberto García se inserta en ese clima de molestia colectiva.
Su publicación no solo cuestiona la narrativa gubernamental, sino que denuncia la precariedad estructural que empuja a millones de cubanos a sobrevivir con una oferta mínima de alimentos. Para el actor, el problema no es lo que la gente come, sino que cada vez come menos, peor y más caro.
En un país donde la crisis económica ha reducido el poder adquisitivo a niveles críticos, la idea de redefinir la identidad de los alimentos se percibe como una maniobra que evita reconocer las verdaderas causas del desabastecimiento.
García lo resumió con preocupación: el debate no amenaza solo a la cocina tradicional, sino al derecho elemental de la población a alimentarse con dignidad.
Preguntas frecuentes sobre la polémica en torno a la alimentación en Cuba
¿Por qué Luis Alberto García criticó el discurso oficial sobre la cubanidad de ciertos alimentos?
Luis Alberto García criticó el discurso oficial que descalificaba alimentos como el arroz y la papa por no ser considerados "cubanos". El actor argumentó que estos alimentos, al igual que muchas otras influencias culturales, forman parte de la identidad cubana y su historia. Además, cuestionó la narrativa gubernamental que intenta culpar a los hábitos alimenticios de la población por la crisis alimentaria, en lugar de reconocer los problemas estructurales del sistema agrícola estatal.
¿Qué opinan los artistas y humoristas cubanos sobre la recomendación de abandonar el arroz y la papa?
Artistas y humoristas cubanos, como Luis Alberto García y Ulises Toirac, han expresado su indignación y burla ante la recomendación oficial de reducir el consumo de arroz y papa. Consideran que el discurso oficial es un intento de trasladar la responsabilidad de la crisis alimentaria a la población, mientras ignora la ineficacia del sistema estatal y la falta de inversión en el sector agrícola. A través de sus plataformas, han denunciado la desconexión entre el discurso gubernamental y la realidad diaria de los cubanos.
¿Qué problemas estructurales enfrenta el sector agrícola en Cuba?
El sector agrícola en Cuba enfrenta problemas como la falta de inversión, tierras improductivas, y un sistema de distribución ineficiente. A esto se suma el control estatal que limita la capacidad de los campesinos para vender sus productos. Estos problemas estructurales han resultado en una incapacidad para satisfacer las necesidades alimentarias del país, contribuyendo a la escasez crónica de alimentos básicos.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana a las declaraciones sobre cambiar sus hábitos alimenticios?
La población cubana ha reaccionado con indignación y sarcasmo ante las declaraciones oficiales que sugieren cambiar los hábitos alimenticios. Muchos cubanos ven estas declaraciones como una burla, ya que el acceso a alimentos básicos ya es limitado debido a la crisis económica y la escasez. Las redes sociales se han llenado de críticas que denuncian que el gobierno intenta desviar la atención de su propia responsabilidad en la situación alimentaria del país.
