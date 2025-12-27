El arroz y la papa, los “culpables” más queridos de la cocina cubana

Vídeos relacionados:

Por más que algunos funcionarios sugieran borrar de la mesa cubana el arroz y la papa, lo cierto es que estos dos alimentos son tan parte de nuestra historia como el café colado en colador de tela o el pan con croqueta de la esquina.

Esta semana un funcionario cubano cuestionó el arraigo del arroz y la papa en la dieta nacional, calificándolos de “hábito adquirido” y ajeno a la identidad cubana; al tiempo que responsabilizó a esos consumos de la crisis agroalimentaria en la isla.

Sin embargo, los cubanos no estuvieron de acuerdo y el malestar fue evidente en redes sociales.

Recordaron que basta con revisar el recetario de Nitza Villapol y Martha Martínez, las autoras de aquel legendario "Cocina al minuto" de 1956, para comprender que el arroz y la papa han reinado en los fogones de toda la Isla.

En su capítulo “Arroces y Pastas”, Nitza ofrecía más de una docena de recetas que hoy suenan a gloria: arroz frito con bacon y huevos, arroz a la jardinera, arroz con pollo, arroz con jamón y quimbombó, arroz pilaff… cada uno con ese toque criollo que convertía lo cotidiano en banquete.

Y en nuestro imaginario cultural no falta la papa: carne con papas, tambor de papas, papa rellena, papas fritas… platos que han acompañado a generaciones de cubanos entre apagones, celebraciones y domingos familiares.

En la Cuba de hoy, donde a veces encontrar una libra de arroz es más difícil que conseguir visa, rescatar esas recetas no solo es un acto culinario: es un acto de resistencia.

Cocinar con lo que hay —y hacerlo con sazón, ingenio y buen humor— ha sido siempre una forma de sobrevivir y de celebrar la vida.

Porque más allá de las crisis, el arroz con pollo sigue oliendo a casa, y unas papas doradas al sartén son parte del sabor de muchas infancias.

Nadie podrá convencer a un cubano de que esos sabores “no son nuestros”, porque cada plato guarda un pedazo de nuestra memoria colectiva.

Tal vez por eso, si Nitza Villapol estuviera viva, solo levantaría una ceja y respondería, con la serenidad de quien lo sabe todo en la cocina: “El arroz y la papa serán importados, pero en Cuba hace rato se convirtieron en patriotas”.

Compartimos la esencia de su receta de "Arroz con pollo":

Sofríe en una cazuela cebolla, ají y ajo. Añade trozos de pollo dorados, puré de tomate y una taza de vino seco. Agrega el arroz, el caldo caliente y deja cocinar hasta que esté suelto y perfumado. Sirve con pimientos.

"Papa rellena":

Hierve las papas, haz un puré y rellénalo con carne molida sofrita. Forma bolitas, pásalas por huevo y pan rallado, y fríelas hasta dorar. Doradas por fuera, suaves por dentro: una joya de barrio.

"Arroz Frito Cubano":

Usa arroz del día anterior. Sofríe jamón, huevo batido y cebollinos; añade el arroz y un chorrito de salsa china. Si tienes un poquito de tocino, mejor: así huele a “sábado de Nitza”.