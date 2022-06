Continúan apagones por déficit de generación en Cuba

Duraron poco las buenas noticias de la Unión Eléctrica (UNE). Luego de cuatro días comunicando que no habría apagones por déficit de generación, este miércoles la empresa estatal volvió a su tónica habitual e informó que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tiene dificultades para generar la energía que demandan los usuarios cubanos.

“Se estima para el horario pico una disponibilidad de 2,506 MW y una demanda máxima de 2,520 MW, para un déficit de 14 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 80 MW al pico”, indicó la UNE en un comunicado en el que también reconoció que este martes hubo apagones finalmente en Cuba.

Captura de pantalla Facebook / Unión Eléctrica UNE

Luego de avisar este martes de esa posibilidad, finalmente se cumplieron sus peores expectativas y el SEN no tuvo la suficiente capacidad de generación para cubrir la demanda en el “horario pico”.

“En el horario pico día de ayer, a partir de las 17:47 horas, se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación, influenciado por la salida imprevista de la unidad 4 de la CTE Antonio Maceo en el horario de la tarde”, reconoció este miércoles la UNE en su comunicado.

Según precisó, “lo máximo afectado en este horario fue 94 MW a las 20:10 horas”. Al parecer, el departamento de comunicación de la empresa estatal entiende por transparencia el ofrecer números de megavatios, conscientes de que su frío y abstracto manejo esconde la realidad de cientos de miles de cubanos que sufrieron apagones, algo a lo que el régimen prefiere no ponerle cifras.

“El servicio quedó restablecido a las 23:37 horas”, indicó este miércoles la UNE, con la precisión de un cronómetro helvético.

Ante la falta de otros datos que reflejen la realidad, se podría deducir que si la demanda fue de 2,520 MW, y el déficit mayor fue de 94 MW (a las 20:10 horas), entre esa hora y el restablecimiento del servicio, un 3,7% de los usuarios (407,000 cubanos) pasaron 3 horas y 27 minutos en un apagón.

El cálculo no se corresponde con la realidad porque la UNE tiene la posibilidad de cortar el suministro por zonas, con lo cual, los números podrían oscilar. O casi medio millón de usuarios sufrieron esas tres horas y media en apagón, o un millón de cubanos pasaron una hora y tres cuartos a oscuras, o dos millones casi una hora… y así.

El caso es que hubo una demanda de 2,520 MW y durante más de tres horas hubo un déficit de 94 MW. Que sea la UNE la que explique a cuántos cubanos, dónde y por cuanto tiempo les quitó la luz. Que ofrezca datos válidos para evaluar la magnitud de la afectación, desgracia o maldición de los apagones.

Que sus comunicados no contengan ese capítulo de “averías” y “mantenimientos” que no dicen nada, salvo que el SEN está destrozado y no hay forma de que este régimen pueda solucionarlo.

“Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la CTE Máximo Gómez, la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara, las unidades 4 y 5 de la CTE Diez de Octubre y la unidad 4 de la CTE Antonio Maceo”, indicó este miércoles la UNE.

“En mantenimiento la unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, la unidad de la CTE Otto Parellada y la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez. Se mantienen las limitaciones en la generación térmica (535 MW)”, añadió.

“Para el horario pico, se pronostica la entrada de la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre con 105 MW, la entrada de la planta pico de Varadero con 17 MW y la utilización de 290 MW en motores diésel”, remató la empresa estatal en su información.

¿Qué les dicen todos esos “megavatios” y “unidades” a los cubanos? ¿Se programan los cortes de luz, se entera la población de cuándo le “toca” un apagón? Desde luego, la UNE no considera ofrecer esa información como parte de su obligación -en tanto empresa pública- de ser transparente.

Para conjurar la angustia en los hogares cubanos, el Doctor Miguel Díaz-Canel envía mensajes como el de este domingo. “Con mucho esfuerzo se va cubriendo la demanda energética. Nuestro reconocimiento a los trabajadores de la Unión Eléctrica, a los transportistas que están distribuyendo el combustible por el país, y a cada persona que pone su granito de arena en estos difíciles días”, dijo.

Y los cubanos fueron corriendo a poner "su granito de arena", ese que marca décadas de paciencia de los ciudadanos en la clepsidra de la nación.