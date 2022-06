Gobierno cubano califica Cumbre de las Américas como "dominación imperialista"

El gobierno cubano calificó a la Cumbre de las Américas como "dominación imperialista" tras excluir a la isla, Venezuela y Nicaragua del evento que tendrá lugar esta semana en Los Ángeles, Estados Unidos.

"No existe una sola razón que justifique la antidemocrática y arbitraria exclusión de país alguno del hemisferio de esa cita continental", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) a través de un comunicado.

Asimismo, recordó la decisión del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de no participar en el evento "si no se invitaba a todos los países del hemisferio en pie de igualdad".

Desde que en abril comenzara a manejarse la posibilidad de excluir del encuentro regional a esos tres países, por su falta de compromiso con la democracia, La Habana ha intentado acopiar el apoyo de naciones como México, Honduras y Bolivia, que amenazaron con no asistir.

"El liderazgo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador merece especial reconocimiento", acotó el comunicado del MINREX, que además agradeció y respetó "la digna, valiente y legítima posición de numerosos gobiernos en defensa de la participación de todos, en igualdad de condiciones".

Cuba acusó a Estados Unidos de chantajear, extorsionar, amenazar y realizar "sucias maniobras de engaño" para evitar que algunos países dejaran de asistir a la Cumbre.

"Son prácticas habituales del imperialismo que reflejan su desprecio tradicional hacia nuestros países. Merecen el más enérgico rechazo", subrayó.

Para sostener que cuenta con el apoyo de la región, La Habana resaltó la realización de la Cumbre del ALBA, mecanismo de integración formado una minoría de países de América Latina y el Caribe, en la que se repudió "a las exclusiones y al trato discriminatorio y selectivo".

"No se puede hablar de 'Las Américas' sin abarcar a todos los países que integran el hemisferio. Lo que nuestra región reclama es cooperación, no exclusión; solidaridad, no mezquindad; respeto, no arrogancia; soberanía y libre determinación, no subordinación", agregó el comunicado del MINREX.

Por último, el gobierno comunista depositó su esperanza en los países que asistirán a la Cumbre de las Américas y "sabrán fundamentar dignamente que los Estados Unidos no pueden tratar a nuestros pueblos de la manera en que lo hizo en el siglo XX".

La declaración del gobierno cubano ocurre a pocas horas de comenzar la IX Cumbre de las Américas, con Estados Unidos como anfitrión, y luego que las autoridades de la isla le impidieron viajar a activistas y periodistas independientes que fueron invitados.

“La periodista María Matienzo acaba de ser impedida de viajar en el aeropuerto José Martí cuando intentaba abordar vuelo para participar en la Cumbre de Las Américas”, denunció este domingo la activista Kirenia Núñez Pérez desde su cuenta en Twitter.

A la activista Aimara Peña la sitiaron en su vivienda para impedirle que participara en el "Foro Sociedad Civil, y el Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes Gubernamentales de Alto Nivel".

Otros miembros de la sociedad civil independiente tampoco recibieron la autorización del régimen comunista para viajar fuera de la isla y representar a Cuba en el encuentro internacional.