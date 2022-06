Críticas a TuEnvío: “Servicio que llega tarde, mal y con malos tratos”

Una usuaria de TuEnvío, la plataforma estatal de compras online, relató su lamentable experiencia con la entrega de este servicio, de la cual dijo que “llega tarde, mal y con malos tratos”.

“Sabemos que comprar online en La Habana es cosa de campeones por lo difícil de empatarse con los productos ¿¡Hasta cuándo vamos a soportar maltrato en los servicios!?”, se quejó la habanera Susana Tesoro, quien, según su perfil de Facebook, es periodista de profesión.

La mujer, en un texto que publicó inicialmente en su perfil de Facebook y luego fue reproducido por el periódico local Tribuna de La Habana, narró el desagradable intercambio que tuvo con un mensajero de TuEnvío.

“Vivo en un segundo piso, bajo la escalera y en la puerta que da a la calle le digo al chofer: ‘Mire, es aquí, puede traer su encargo’. Respuesta con cara del que me hace un favor: ‘Tienes que venir hasta aquí porque no puedo mojarme’ (Apenas caigan una pequeñas goticas). Y yo le respondo: ‘Ni yo tampoco’. Contra respuesta: ‘Pues me llevo el encargo y sabe Dios cuando lo traiga, busca una sombrillita y ven’. Como necesitaba los productos, subí, busqué la sombrilla y al entregarme los productos me dijo: ‘Esto es un favor que yo hago, a mí no me pagan por esto’”, relató la cliente.

Para la pregunta que había lanzado sobre hasta cuándo deberán soportar los clientes los maltratos en este servicio, Tesoro tiene una respuesta ácida y pesimista: “¡Creo que hasta siempre!”.

Algunos usuarios han ironizado, en los comentarios a la publicación de Tesoro, sobre las calidades de los servicios estatales en Cuba.

“A tu nuera debieron darle un bono extra de salario porque comprar en TuEnvío es una proeza extrema. Los malos tratos es cosa ya del diario. Da pena”, se lamentaba una usuaria.

Otro apuntaba el hecho de que en Cuba ningún servicio mantiene la calidad por mucho tiempo.

“Hace años que nada bueno se mantiene en este país, solo al comenzar, llámese paladares, agros, tiendas. Cualquier servicio es fatal”, denunciaba.

El servicio estatal de compras online TuEnvío surgió en 2020, cuando comenzó a aplicarse el distanciamiento social en Cuba, a raíz de la COVID-19.

El servicio fue aupado en su origen por el propio gobernante cubano Miguel Díaz Canel, quien dio la orden, pública y reiterada, de abrir un sistema de ventas online con entrega a domicilio.

En menos de una semana después de su inicio, la plataforma virtual de ventas colapsó y suspendió el servicio durante unos 10 días.

Poco después, la plataforma comenzó a racionar la demanda a una vez al día por establecimiento, pero como esta operativa resultó inaplicable porque “no había infraestructura”, las tiendas virtuales pasaron a vender módulos previamente conformados y con precios fijos.

Esta nueva fórmula tampoco mejoró el servicio de la plataforma, por lo que un decreto gubernamental estableció finalmente que cada comprador virtual podía seguir comprando un solo módulo a diario, pero ya no en cada tienda, sino en una sola.

Pese a la ineficiencia de la plataforma, las autoridades prohibieron aplicaciones gratuitas creadas por especialistas y técnicos privados, que eran más funcionales que el servicio estatal.

El pasado año, un artículo de la prensa oficial reconocía los problemas del comercio electrónico en Cuba y, sobre todo, de la plataforma TuEnvío, cuya deficiente oferta se queda muy por debajo de la demanda de la población.

Según Cubadebate, las ventas diarias de la plataforma, que deberían haber subido, bajaron de 20,000 en octubre de 2020 a entre 14,000 y 15,000, en marzo de 2021.