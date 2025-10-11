Cubano de caravana migrante en México podría tener herida infectada por gusano barrenador: Esto dicen los médicos

Vídeos relacionados:

Un migrante cubano integrante de la caravana que salió hace 10 días de Tapachula, Chiapas, está en delicada situación de salud luego de que se le detectaran larvas en una herida del pie.

Según Diario del Sur, aún no se puede confirmar que se trate de un caso de gusano barrenador, como se ha difundido en algunos medios mexicanos.

Por su parte, La Jornada asegura que el cubano se llama Adrián, tiene 27 años y fue hospitalizado en el municipio chiapaneco de Pijijiapan, donde se encuentra actualmente la caravana.

Adrían presenta una lesión en el pie infectada de donde sacaron las larvas, situación que se complicó debido a que padece diabetes, precisa la información.

Las larvas fueron recolectadas y enviadas para su análisis a la Ciudad de México, siguiendo el protocolo que incluye su paso por los laboratorios de Tuxtla Gutiérrez y posteriormente al laboratorio nacional de referencia, explica Diario del Sur.

Los resultados que confirmaría el contagio o no se espera estén en un par de días.

El hombre dijo a La Jornada que cuando pasaba por el municipio de Mapastepec sintió un grano en la pantorrilla y no le tomó importancia.

Unos días después notó que el grano se había convertido en herida y había gusanos en ella, por lo que sus compañeros lo ayudaron con una desinfección de la herida.

Sin embargo, Cuando llegó a Pijijiapan sufrió un desmayo por lo que fue llevado al hospital local.

De acuerdo con El País, el gusano barrenador causa la miasis en humanos, un parásito que se alimenta de tejido vivo.

Los síntomas incluyen dolor intenso, inflamación, mal olor, sangrado y sensación de movimiento dentro de las heridas.

En casos graves, puede producir infecciones bacterianas, fiebre, daño a órganos vitales e incluso la muerte.

Este gusano, que afecta fundamentalmente al ganado, ha encendido las alarmas en México por el aumento de contagios en las últimas semanas.

Caravana migrante

La caravana migrante, integrada a su salida por más de 1.000 personas de Cuba, Venezuela, Honduras, Haití y otros países, salió de Tapachula el 1 de octubre con el propósito de llegar a Ciudad de México y presionar a las autoridades para obtener permisos de residencia o asilo.

Muchos de los migrantes han declarado que no buscan llegar a Estados Unidos, sino permanecer legalmente en México.

Denuncian corrupción en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del INM, además de retrasos y negativas arbitrarias a sus solicitudes.

La reacción de parte de la población mexicana ha sido alarmante para los migrantes. Esta semana, un numeroso grupo de mexicanos salió a las calles en la Ciudad de México para exigir la deportación inmediata de los migrantes cubanos y centroamericanos que integran la caravana.

Diario del Sur informaba este sábado que debido a detenciones y las duras condiciones a que se exponen en la caminata, la caravana se había reducido a la mitad.

Los migrantes de la caravana permanecen en el municipio chiapaneco de Pijijiapan, descansando y analizando los nuevos pasos a seguir.

