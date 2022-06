Cubana con una niña autista sale en apoyo a Amelia Calzadilla: "El cambio va a empezar por las madres guerreras"

Ketty Méndez, madre de una niña autista con serios problemas de desnutrición, salió en defensa de su compatriota Amelia Calzadilla y aseguró que "el cambio va a empezar por las madres guerreras" de Cuba.

"En este video quiero apoyar las palabras de Amelia. Decirles que soy madre de tres hijos, una de ellas es discapacitada, autista, tiene serios problemas de salud. Mis tres hijos están pasando hambre, están pasando necesitad y honradamente ya no sé cómo alimentarlas. Es imposible, es imposible", reconoció en una directa de Facebook.

Méndez afirma que en Cuba "necesitamos un cambio, un cambio de sistema, una vida digna. Merecemos vivir en libertad y en prosperidad, que nuestros hijos crezcan felices, con buenos alimentos".

Al final, envió un mensaje a las mujeres cubanas que se sintieron identificadas con el video de Calzadilla, quien el jueves denunció la odisea para alimentar a sus tres hijas.

"Madres, levántense y levanten su voz por sus hijos, todos necesitamos un cambio, y ese cambio va a empezar por las madres guerreras", subrayó.

Mensajes como el de Méndez han invadido este viernes en redes sociales luego de que los padres cubanos quedaran conmocionados y se identificaran con la denuncia de Calzadilla. Desesperada, esta joven residente en el municipio habanero del Cerro afirmó que sus hijas no tienen alimentos, ni ropa, ni juguetes, y acusó al gobernante Miguel Díaz-Canel y sus ministros de llevar una vida de comodidades a costa del sacrificio del pueblo.

En su declaración, exigió a la cúpula del poder en Cuba hacer bien su trabajo o "vender el país", porque los cubanos ya no aguantan más, aseguró.

La grabación, de poco más de ocho minutos, fue compartida por CiberCuba, donde en menos de 24 horas generó miles de comentarios de solidaridad y admiración por la valentía de la joven.

Méndez, a tono con esa situación, publicó un video de su niña autista, llorando desconsoladamente por un pedazo de pan.

Afirmó que el pan disponible en la casa se lo había ofrecido en el almuerzo, pues era el único alimento que tenía para darle, pero la niña se había quedado con hambre.

Méndez fue noticia en 2020 por un video similar al de Calzadilla, tras el cual se desató una oleada represiva en su contra por parte de la Seguridad del Estado.

En esa ocasión reclamó al gobernante Miguel Díaz-Canel por pedir dinero al pueblo para producir alimentos, y lo llamó "un falta de respeto" y "un saqueador".

"No sé cómo te atreves a pedir dinero al pueblo que se está muriendo de hambre (...) Mi hija está desnutrida y tú a mí no me ayudas en nada", dijo entonces.

Semanas después tres civiles sin identificarse detuvieron a Méndez, e iniciaron una campaña de desprestigio que salió en canales oficialistas.

Por ello, muchos cubanos temen que Calzadilla corra la misma suerte y han salido a la red social a expresar su apoyo a la joven. "No estás sola", afirman.