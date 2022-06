Madre de un niño con enfermedad celíaca denuncia desatención del gobierno: "Dimitan, no los queremos"

Yanilys Sariego, la madre de un niño con enfermedad celíaca denunció la desatención del gobierno cubano con estos pacientes y les pidió que abandonen el poder: "Dimitan, no los queremos", apuntó.

En una directa a través de Facebook la joven, residente en Cárdenas, Matanzas, expresó su apoyo a Amalia Calzadilla, otra madre de tres niñas que se ha vuelto viral en la red social por un video en el que le pone voz a miles de cubanos que no tienen para garantizar la comida de sus hijos.

"Este video es en apoyo a Amelia Calzadilla, no estás sola, las madres cubanas estamos viviendo lo que tú estás viviendo", afirmó.

Sariego explica que es madre de un niño con una enfermedad celíaca y este año el gobierno no le ha facilitado sus dietas médicas.

"No le han entregado las viandas, no le han entregado las frutas, ni siquiera el pollo del mes pasado, y la respuesta que me dan cuando voy a quejarme al gobierno es que la culpa la tiene el bloqueo", relató.

Muestra que el techo de su casa se está cayendo, y durante los últimos aguaceros que azotaron el occidente del país "llovía más adentro que afuera".

Asimismo la mujer –quien el pasado año fue detenida en varias ocasiones por la Seguridad del Estado por sus denuncias– contó que hace más de 10 días envió una carta refiriendo que las madres con niños celíacos de Matanzas no tenían gas para cocinarles sus alimentos, y que aún no recibe respuesta a pesar de que estos menores no pueden comer pan, ni comida que no sea elaborada en sus casas.

En 2020, afirma, también entregó una carta en Fiscalía provincial notificando que los pacientes celíacos estaban desatendidos en Matanzas.

"No los queremos, no los queremos, dimitan. Las madres cubanas estamos cansadas, estamos hartas de ustedes. De su politiquería, de sus discursos baratos, de sus justificaciones", subrayó.

Sobre la emigración forzada a que el régimen está sometiendo a las voces contestatarias en la isla, Sariego afirmó: "No nos vamos a ir, ni porque ustedes quieran, ni porque no tenemos dinero. No nos vamos a ir porque este es nuestro país y vamos a luchar porque se respeten nuestros derechos. Amelia, no estás sola", manifestó.

El 12 de noviembre del pasado año Sariego fue detenida tras acudir a la fiscalía de Cárdenas en busca de amparo legal y estuvo más de 24 horas en paradero desconocido. En cuestión de un año la mujer pasó de ser dependienta a opositora, por denunciar la corrupción en el establecimiento comercial donde trabajaba y los abusos de poder. Después pasó varios días en su casa de Cárdenas, Matanzas, en un limbo jurídico y acosada por la Seguridad del Estado, órgano represivo del gobierno.

Muchos temen que la denuncia de Calzadilla publicada el jueves en su perfil de Facebook destape una situación represiva similar, por lo que decenas de madres cubanas han posteado videos este viernes manifestando su apoyo y relatando la terrible situación que atraviesan para criar a sus hijos en un país sin alimentos, viviendas, ni medicinas.