Cuqui La Mora responde a acosadora desde Cuba: "Una revolucionaria muerta de hambre"

Cuqui la Mora Foto © Cuqui la Mora / Instagram / cuquilamostra

La humorista cubana Aleanis Jaúregui, conocida como Cuqui La Mora, salió al paso a una mujer que acostumbra a insultarla en las redes sociales.

Cuqui compartió en su cuenta de Instagram dos mensajes de la acosadora, quien reside en Cuba y acusó a la artista de ser una mediocre y de venderse para poder vivir en Estados Unidos.

"Esta señora tan ignorante que no representa todo el pueblo cubano, por suerte, que da lástima, insiste en atacarme constantemente y me pregunto: ¿Pensarán igual sus familiares que vienen en libertad y le ponen megas para que los gaste en eso? Definitivamente la ignorancia mata a los pueblos", dijo.

La actriz, quien suele denunciar en Internet la realidad de su patria, y fue una de las voces que se alzó para condenar la represión contra los participantes en las protestas pacíficas del 11J, volvió a pedir la libertad para todos sus compatriotas.

"Usted, señora, me da pena y mucha risa de solo imaginarla escribiendo esto, toda indignada, dando el paso al frente como toda una revolucionaria muerta de hambre", concluyó.

La mujer que ofende a Cuqui, que se identifica en Instagram como Ileana Velázquez Segismundo, le dijo que no pusiera más un pie en Cuba, y le recriminó hablar mal del país donde se formó como persona.

"Tienes que hablar para que te paguen, eres una vergüenza para los cubanos", le espetó.

Artistas y colegas de profesión no tardaron en mostrar su solidaridad con la humorista a través de la misma red social.

"Ya yo le dejé su mensajito en su perfil", le dijo Andy Vázquez.

"Para tener tiempo desde Cuba y escribirte eso, de seguro a ella sí le pagan para atacar. A palabras necias, oídos sordos", comentó Judith González, conocida por su personaje humorístico "Magdalena La Pelúa".

Aleanis, por su parte, ratificó su posición de mostrar públicamente los mensajes de odio que le manda su acosadora desde Cuba.

"A esta gente hay que verla, para que luego si se la tropiezan aquí en la Calle 8, sepan quién es. A mí eso no me afecta, al contrario, me da más fuerzas", subrayó.