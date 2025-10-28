Cuqui La Mora arremete: "La única desgracia que nos ha caído a los cubanos se llama comunismo"

Vídeos relacionados:
La humorista cubana Cuqui La Mora volvió a pronunciarse con fuerza en redes sociales sobre la crítica situación que atraviesa Cuba. En una publicación en su cuenta de Instagram, la artista compartió un mensaje contundente donde responsabiliza al comunismo por el deterioro de las condiciones de vida en la isla.
“El virus no es mala suerte, es el comunismo que tiene sumido a un país entero en la insalubridad y la falta de higiene. La muerte de tantos cubanos por falta de atención médica y medicamentos no es mala suerte, es el comunismo, que no se ha preocupado jamás por el pueblo, ni ha gastado un dólar en arreglar y abastecer de medicamentos los hospitales”, aseguró la artista.
“La única desgracia que nos ha caído a los cubanos se llama COMUNISMO. Abajo la dictadura”, recalcó Cuqui recibiendo cientos de comentarios de apoyo por parte de cubanos dentro y fuera del país.
Las declaraciones de la comediante llegan en un momento especialmente crítico para la isla, que enfrenta una grave crisis sanitaria marcada por la escasez de insumos hospitalarios, el repunte de enfermedades respiratorias y la falta de recursos básicos en centros de salud.
A este panorama se suma la inminente llegada del huracán Melissa, que según los pronósticos meteorológicos impactará con fuerza el oriente del país sumiendo al país en más desgracias de las ya existentes. Se prevé que este evento meteorológico podría ser un desastre natural de grandes proporciones, especialmente en provincias donde la infraestructura ya se encuentra severamente deteriorada.
La publicación de Cuqui La Mora se inscribe en una ola creciente de denuncias de artistas, figuras públicas cubanas y cubanos en general que utilizan sus plataformas digitales para visibilizar la crisis existente en la isla y exigir cambios políticos.
Preguntas frecuentes sobre la crítica situación en Cuba y el papel del comunismo
¿Por qué Cuqui La Mora responsabiliza al comunismo de la crisis en Cuba?
Cuqui La Mora culpa al comunismo por el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, afirmando que el sistema ha sumido al país en insalubridad y falta de higiene, con hospitales sin los medicamentos necesarios. Según la humorista, el gobierno no ha invertido en mejorar la situación del pueblo, lo que ha llevado a una crisis sanitaria y social.
¿Cómo afecta el comunismo a la atención médica en Cuba?
Según Cuqui La Mora y otros testimonios, el comunismo en Cuba ha generado un sistema de salud con graves carencias, donde faltan medicamentos y recursos básicos, lo que impide una atención médica adecuada. Esta situación se ha visto agravada por la crisis económica y el deterioro de la infraestructura sanitaria.
¿Cuál es la situación actual en Cuba frente al huracán Melissa?
El huracán Melissa amenaza con agravar la ya crítica situación en Cuba, especialmente en las provincias orientales donde la infraestructura está muy deteriorada. Se espera que el fenómeno natural cause un desastre de grandes proporciones, complicando aún más la vida de los cubanos que ya enfrentan escasez de recursos.
¿Cómo han reaccionado los cubanos ante las declaraciones de Cuqui La Mora?
Las palabras de Cuqui La Mora han sido respaldadas por cientos de cubanos dentro y fuera del país, quienes utilizan las redes sociales para expresar su frustración y exigir cambios políticos. La comediante es parte de una creciente ola de figuras públicas que denuncian la crisis en la isla y critican al gobierno por su ineficacia.
¿Qué impacto tiene la crisis sanitaria actual en la vida diaria de los cubanos?
La crisis sanitaria en Cuba ha afectado gravemente la vida diaria de sus ciudadanos, quienes sufren la falta de medicamentos, apagones, y deterioro general de los servicios básicos. Testimonios en redes sociales muestran el desespero y la impotencia frente a una situación que parece no tener solución a corto plazo.
