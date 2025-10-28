Cuqui La Mora arremete: "La única desgracia que nos ha caído a los cubanos se llama comunismo"

Vídeos relacionados:

La humorista cubana Cuqui La Mora volvió a pronunciarse con fuerza en redes sociales sobre la crítica situación que atraviesa Cuba. En una publicación en su cuenta de Instagram, la artista compartió un mensaje contundente donde responsabiliza al comunismo por el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

“El virus no es mala suerte, es el comunismo que tiene sumido a un país entero en la insalubridad y la falta de higiene. La muerte de tantos cubanos por falta de atención médica y medicamentos no es mala suerte, es el comunismo, que no se ha preocupado jamás por el pueblo, ni ha gastado un dólar en arreglar y abastecer de medicamentos los hospitales”, aseguró la artista.

“La única desgracia que nos ha caído a los cubanos se llama COMUNISMO. Abajo la dictadura”, recalcó Cuqui recibiendo cientos de comentarios de apoyo por parte de cubanos dentro y fuera del país.

Las declaraciones de la comediante llegan en un momento especialmente crítico para la isla, que enfrenta una grave crisis sanitaria marcada por la escasez de insumos hospitalarios, el repunte de enfermedades respiratorias y la falta de recursos básicos en centros de salud.

A este panorama se suma la inminente llegada del huracán Melissa, que según los pronósticos meteorológicos impactará con fuerza el oriente del país sumiendo al país en más desgracias de las ya existentes. Se prevé que este evento meteorológico podría ser un desastre natural de grandes proporciones, especialmente en provincias donde la infraestructura ya se encuentra severamente deteriorada.

La publicación de Cuqui La Mora se inscribe en una ola creciente de denuncias de artistas, figuras públicas cubanas y cubanos en general que utilizan sus plataformas digitales para visibilizar la crisis existente en la isla y exigir cambios políticos.