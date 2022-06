Ventilador con hielo, la opción de un cubano para resistir el calor

Un cubano optó por acoplarle hielo a su ventilador para poder resistir las altas temperaturas del verano en la isla y ante la imposibilidad de comprar un aire acondicionado y pagar el consumo eléctrico que genera ese equipo con las actuales tarifas impuestas por el gobierno.

“Soy un cubano más de a pie, bastante necesitado. Mis empleos han sido inventar. El salario no da para nada. No se puede comprar ni comida, imagínate tú la ropa”, refirió este miércoles Wilder Frómeta Romero, residente en la localidad de Mabujabo, en Baracoa, Guantánamo, en el canal de YouTube de la plataforma Cubanet.

Frómeta Romero aseguró que esta opción “es una emergencia necesaria para poder vivir, porque no puedo dormir. El calor aquí es sofocante”.

También explicó que con el hielo acoplado de forma artesanal al ventilador su habitación está fresca unas dos o tres horas, aunque “cuando no hay corriente no puedo hacer nada de esto, tengo que seguir durmiendo en el balcón”.

“Tuve trabajo, pero ustedes saben cómo son las leyes y las situaciones aquí. No es satisfactorio el salario que te pagan, no te da para nada, tienes que vivir del invento obligatoriamente. Y ahora mismo no encuentro trabajo en ninguna parte”, apunta además en el video que difunde la citada plataforma.

La iniciativa del guantanamero no es nueva, ya que en Internet hay muchas opciones de cómo hacer un aire acondicionado casero igual o de otras formas, pero sí es muestra de la alta resiliencia desarrollada por los cubanos ante las adversidades cotidianas.

Recién, otro cubano de Playa Santa Lucía, en la provincia de Camagüey, se volvió viral tras mostrar una innovación para que sus niños pudieran dormir, a la que denominó como “el ventilador de apagón”.

Alexi Abreu con unas aspas de un ventilador acopladas a la catalina de una bicicleta encontró la forma de refrescar la habitación donde sus niños duermen, ante los abrumadores apagones que no dan tregua ni de noche ni de día a los residentes en la isla.

Este ventilador de apagón solo necesita la “energía” de una persona para que funcione, ya que se mueven de forma manual con los pedales de la bicicleta vieja.

El corte del servicio eléctrico es una de las medidas que más descontento popular genera en el país, y aunque el gobierno intenta calmar los ánimos de los ciudadanos, dando información sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional, cada día es mayor el repudio a estas opciones para paliar la crisis energética que enfrenta Cuba, que se hace más crítica en la temporada veraniega, donde el calor se vuelve tan agobiante como los apagones, la falta de comida, de agua o de libertades.