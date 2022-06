Valerie Loureda, la primera cubanoamericana que ficha por la WWE

La mediática Valerie Loureda, luchadora en Artes Marciales Mixtas (MMA), se convirtió en la primera cubanoamericana en fichar para la empresa World Wrestling Entertainment (WWE).

"Me siento honrada de convertirme en la primera mujer cubanoamericana en la historia en firmar con la WWE", dijo Loureda en sus redes sociales al dar a conocer la noticia

"Seré la mejor animadora deportiva femenina de todos los tiempos, recuerda mis palabras. Vengo de una familia de inmigrantes, ahora es mi momento de representar nuestra cultura latina, estaba destinado para esto", añadió.

En declaraciones al canal deportivo ESPN, Loureda aseguró que se mudará Orlando desde Miami y el próximo 19 de julio se le verá en el WWE Performance Center.

"Me encanta el glamour. Me encanta la producción, me encanta contar historias. Y cuando vi la WWE, me di cuenta de que esto es todo en lo que soy buena en un solo lugar. No solo eso, sino que también vi la oportunidad de ser la primera mujer cubanoamericana en ser una superestrella de la WWE", aseguró.

La joven deportista, a sus 23 años, es catalogada por la WWE como "un talento de alto nivel", según recogió en su portal web la revista Marca.

Loureda confesó que al asistir al WrestleMania, un evento de lucha libre profesional producido por la WWE, se enamoró del espectáculo y lo comparó con el Super Bowl.

Entre abril y mayo tuvo una prueba con la compañía estadounidense y confesó que se volvió "adicta" a actuar en el ring, por eso le pidió a su representante que le buscara las maneras de permanecer allí.

La deportista mantendrá su contrato con Bellator MMA, una empresa de artes marciales mixtas con sede en Newport Beach, California, según declaró Scott Coker, su presidente de promoción.

"Es una atleta muy joven y talentosa que puede lograr mucho en MMA en los próximos años, pero por ahora le deseamos la mejor de las suertes mientras persigue su sueño de convertirse en una superestrella", aseguró.