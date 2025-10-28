Joven que mató a policía cubano cambia su declaración y podría ser condenado a muerte en Florida

El oficial cubano Yandy Chirino y Jason Banegas, quien se declaró culpable de su asesinato.

Jason Banegas, el joven acusado de asesinar al oficial cubano Yandy Chirino en 2021, cambió este lunes su declaración a culpable y podría enfrentar la pena de muerte, informaron medios locales como Local 10 y Telemundo 51.

Banegas, de 22 años, se declaró culpable de diez cargos, entre ellos asesinato en primer grado con arma de fuego, robo con violencia y resistencia a la autoridad, durante la selección del jurado para su juicio penal en el condado de Broward, Florida.

El proceso continuará únicamente en su fase de determinación de la pena, donde el joven podría ser sentenciado a muerte o cadena perpetua.

El fiscal estatal de Broward confirmó que la audiencia seguirá su curso para definir la condena, mientras el acusado, que cumplirá 23 años el próximo 9 de noviembre, permanece bajo custodia.

“Han sido cuatro años largos y dolorosos para la familia Chirino, para el departamento de policía y para nuestra comunidad”, declaró el jefe del Departamento de Policía de Hollywood, Jeffrey Devlin. “Hoy vimos el inicio de la rendición de cuentas”.

El crimen conmocionó a la comunidad de Hollywood en octubre de 2021. El oficial Yandy Chirino, nacido en La Habana y criado en Miami, fue asesinado mientras cumplía con su deber tras responder a una llamada sobre una persona sospechosa que revisaba autos estacionados en el vecindario de North Hills Drive.

Según la investigación policial, Banegas, entonces de 18 años, portaba un arma robada y disparó al agente durante un forcejeo. Chirino fue trasladado de urgencia al Memorial Regional Hospital, donde murió horas después, con solo 28 años.

Chirino se había graduado de Coral Park High School y de la Universidad Internacional de Florida antes de unirse en 2017 al Departamento de Policía de Hollywood. Era considerado un joven ejemplar dentro de la fuerza: había sido reconocido varias veces por su desempeño y nombrado “Oficial del Mes” en junio de 2020.

Tras el crimen, miles de personas asistieron al funeral de Yandy Chirino, recordado por compañeros y familiares como “un verdadero héroe”.

Su hermana, Yaily Chirino, dijo entonces que “murió haciendo lo que amaba: ayudar a la gente”.

El caso también salpicó a la familia del atacante, cuando la hermana de Banegas, de 17 años, fue arrestada semanas después por el robo del arma utilizada en el asesinato.

La muerte de Chirino marcó un antes y un después para la comunidad cubanoamericana del sur de Florida. Cuatro años después, el cambio de declaración de su asesino reabre las heridas de un suceso que aún duele, pero también representa un paso hacia la justicia.