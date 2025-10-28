Joven que mató a policía cubano cambia su declaración y podría ser condenado a muerte en Florida

Vídeos relacionados:
Jason Banegas, el joven acusado de asesinar al oficial cubano Yandy Chirino en 2021, cambió este lunes su declaración a culpable y podría enfrentar la pena de muerte, informaron medios locales como Local 10 y Telemundo 51.
Banegas, de 22 años, se declaró culpable de diez cargos, entre ellos asesinato en primer grado con arma de fuego, robo con violencia y resistencia a la autoridad, durante la selección del jurado para su juicio penal en el condado de Broward, Florida.
El proceso continuará únicamente en su fase de determinación de la pena, donde el joven podría ser sentenciado a muerte o cadena perpetua.
El fiscal estatal de Broward confirmó que la audiencia seguirá su curso para definir la condena, mientras el acusado, que cumplirá 23 años el próximo 9 de noviembre, permanece bajo custodia.
“Han sido cuatro años largos y dolorosos para la familia Chirino, para el departamento de policía y para nuestra comunidad”, declaró el jefe del Departamento de Policía de Hollywood, Jeffrey Devlin. “Hoy vimos el inicio de la rendición de cuentas”.
El crimen conmocionó a la comunidad de Hollywood en octubre de 2021. El oficial Yandy Chirino, nacido en La Habana y criado en Miami, fue asesinado mientras cumplía con su deber tras responder a una llamada sobre una persona sospechosa que revisaba autos estacionados en el vecindario de North Hills Drive.
Según la investigación policial, Banegas, entonces de 18 años, portaba un arma robada y disparó al agente durante un forcejeo. Chirino fue trasladado de urgencia al Memorial Regional Hospital, donde murió horas después, con solo 28 años.
Chirino se había graduado de Coral Park High School y de la Universidad Internacional de Florida antes de unirse en 2017 al Departamento de Policía de Hollywood. Era considerado un joven ejemplar dentro de la fuerza: había sido reconocido varias veces por su desempeño y nombrado “Oficial del Mes” en junio de 2020.
Tras el crimen, miles de personas asistieron al funeral de Yandy Chirino, recordado por compañeros y familiares como “un verdadero héroe”.
Su hermana, Yaily Chirino, dijo entonces que “murió haciendo lo que amaba: ayudar a la gente”.
El caso también salpicó a la familia del atacante, cuando la hermana de Banegas, de 17 años, fue arrestada semanas después por el robo del arma utilizada en el asesinato.
La muerte de Chirino marcó un antes y un después para la comunidad cubanoamericana del sur de Florida. Cuatro años después, el cambio de declaración de su asesino reabre las heridas de un suceso que aún duele, pero también representa un paso hacia la justicia.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Jason Banegas y el asesinato del oficial Yandy Chirino
¿Quién es Jason Banegas y de qué se le acusa?
Jason Banegas es un joven de 22 años acusado de asesinar al oficial cubano Yandy Chirino en 2021. Banegas se declaró culpable de diez cargos, incluyendo asesinato en primer grado con arma de fuego, robo con violencia y resistencia a la autoridad. Su caso se encuentra en la fase de determinación de la pena, donde podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua.
¿Quién era Yandy Chirino y cómo ocurrió su asesinato?
Yandy Chirino era un oficial de policía cubanoamericano, nacido en La Habana y criado en Miami, que fue asesinado en 2021 mientras cumplía con su deber en Hollywood, Florida. Chirino respondió a una llamada por una persona sospechosa y fue disparado por Banegas durante un forcejeo. Murió horas después en el hospital a los 28 años.
¿Qué consecuencias enfrenta Jason Banegas tras cambiar su declaración a culpable?
Al cambiar su declaración a culpable, Jason Banegas enfrenta la posibilidad de ser sentenciado a pena de muerte o cadena perpetua. El proceso continuará en su fase de determinación de la pena, donde se decidirá su condena final. La comunidad y la familia del oficial Chirino esperan que se haga justicia por el crimen cometido.
¿Cómo ha impactado este caso a la comunidad cubanoamericana en Florida?
El asesinato de Yandy Chirino ha conmocionado profundamente a la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida. El hecho no solo generó un fuerte impacto emocional, sino que también reavivó el debate sobre la seguridad y justicia en la región. La comunidad espera que el proceso judicial contra Banegas traiga un sentido de justicia y cierre para la familia Chirino.
