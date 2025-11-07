Elon Musk carga contra el comunismo y asegura que los cubanos son los más capitalistas de Estados Unidos

El empresario y magnate Elon Musk volvió a generar titulares con sus declaraciones durante una entrevista en la que arremetió contra el comunismo y elogió abiertamente a los cubanos en Estados Unidos, a quienes calificó como “los capitalistas más rabiosos de América”.

Durante la conversación en el podcast del comediante Joe Rogan, el presentador le preguntó a Musk: “¿Quiénes son los capitalistas más rabiosos de América?”, a lo que el dueño de Tesla, X (Twitter) y SpaceX respondió sin dudar: “Los malditos cubanos”.

En el intercambio, entre risas, Musk sostuvo que los inmigrantes de la isla son la gente con más conciencia capitalista del país, en un momento que se volvió viral en redes sociales, especialmente entre la comunidad cubanoamericana.

El conductor comentó que los cubanos “no quieren escuchar ninguna mierda del socialismo” porque “ya saben perfectamente qué es eso en la realidad”.

Musk asintió y añadió: “Es una opresión extrema del gobierno”; y continuó elogiando a los cubanos que han hecho crecer el sur de Florida: "No sé cómo lo hicieron, pero lo lograron. Nadie huye hacia Cuba”.

El multimillonario aprovechó el momento para ironizar sobre la diferencia entre los regímenes comunistas y los países libres: “Siempre me he preguntado por qué los barcos solo vienen de Cuba a Florida y no al revés”, dijo.

“Si el comunismo fuera tan bueno, habría barcos navegando en dirección contraria, pero nunca sucede”, añadió.

Musk también comparó la situación de Cuba con el caso histórico de Berlín durante la Guerra Fría: “Una forma obvia de saber cuál ideología es la mala es ver quién tiene que construir muros para mantener a su gente encerrada”, explicó.

“El muro lo construyeron los comunistas de Berlín Oriental, no los de Berlín Occidental”, expresó.

El empresario concluyó que las sociedades comunistas son “una pesadilla de control y represión”, y bromeó con que “si las ciudades gobernadas por socialistas siguen igual, pronto tendrán que construir muros para evitar que la gente se vaya”.

El multimillonario sudafricano, conocido por su estilo directo y provocador, ha expresado en varias ocasiones su oposición a las ideologías colectivistas y su defensa de la libertad individual y la economía de mercado, principios que, según él, “definen la esencia de Estados Unidos”.

El fragmento de la entrevista ya acumula millones de visualizaciones y se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los cubanos del exilio, que agradecen el reconocimiento de Musk a su espíritu emprendedor y anticomunista.

Las declaraciones surgen tras las recientes elecciones donde el joven demócrata Zohran Mamdani salió electo alcalde de Nueva York.

El miércoles, el presidente Donald Trump lo calificó de "comunista"; pero afirmó que estaría dispuesto a "ayudar un poco".