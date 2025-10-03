Jefe de Policía de Miami advierte tras recibir amenazas: "El FBI investiga al Guerrero Cubano"

Vídeos relacionados:

El jefe del Departamento de Policía de Miami, Manuel (Manny) Morales, confirmó en una rueda de prensa que el FBI ha abierto una investigación sobre las amenazas realizadas por el canal propagandístico Guerrero Cubano, presuntamente operado por la Seguridad del Estado de Cuba.

Morales declaró: "No tengo miedo, pero sí creo que es un serio crimen que un miembro de un gobierno extranjero esté amenazando en desde las redes sociales". Añadió que la amenaza contra él "no puede ser más clara, dijo que el peligro se encuentra en todos los lugares".

El jefe policial informó que el caso ya está en manos de las autoridades federales. “Hemos estado en contacto con miembros del FBI y ellos se encargarán de la investigación desde este punto en adelante”.

Las amenazas surgieron luego de su participación, el 13 de septiembre, en la Conferencia Internacional Salvar a Cuba, donde expresó su visión sobre el rol de las fuerzas del orden cubanas en la lucha por alcanzar la democracia.

Morales fue enfático: “Ya generé un reporte de la policía. Mis oficiales están trabajando mano a mano con agentes del FBI. La agencia que investiga primariamente será el FBI. Después hablaremos con la Fiscalía Federal de Estados Unidos para ver qué es lo que está pasando”.

Además, el jefe policial recalcó la gravedad de los hechos: “Obviamente, es algo bien serio que estos individuos allá en Cuba se crean que tienen el poder para amenazar a un ciudadano estadounidense y especialmente a uno que está en el servicio público”.

Lo más leído hoy:

Desactivar el canal Guerrero Cubano

Morales indicó que el primer objetivo de la investigación es desactivar el canal propagandístico de la dictadura cubana, y que, a largo plazo, el caso será presentado ante la Fiscalía estatal y federal para determinar los cargos correspondientes.

Las amenazas fueron emitidas en un video del canal Guerrero Cubano, donde una voz no identificada lanzó advertencias contra Morales y contra el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano.

"Se los vuelvo a repetir, sálvense ustedes porque ahora mismo no está garantizada la vida de una sola persona en aquel país", afirma la voz en el video, en referencia a Estados Unidos. También se refiere a la "mafia anticubana" y añade: "El peligro está por doquier".

Un canal con historial de amenazas

El perfil Guerrero Cubano ha sido acusado reiteradamente de promover calumnias y acoso contra miembros del exilio cubano y la disidencia dentro de la isla. En el pasado, tanto YouTube como Twitter suspendieron sus cuentas por violaciones a las políticas contra el odio y la violencia.

Martí Noticias informó que tras ese seudónimo presuntamente se esconde el coronel Pedro Orlando Martínez Fernández, jefe del Organismo Político de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Cuba. Otras fuentes aseguran que podría ser el exespía Antonio Guerrero, y de ahí deriva el nombre del perfil en redes sociales.

Gutiérrez-Boronat señaló que, en su criterio, el canal está “involucrado en operaciones reales en el sur de Florida”. Aseguró que ha tomado medidas de seguridad personales, pero subrayó: “Eso no detendrá mis acciones por la libertad de Cuba”.

Trayectoria del jefe policial

Manuel Morales se unió al Departamento de Policía de Miami en 1994, tras servir cuatro años en el Ejército de Estados Unidos. Ha ocupado cargos como oficial de patrulla, detective, teniente, comandante y mayor.

En febrero de 2022 fue nombrado jefe de la Policía de Miami, dirigiendo a más de 1.300 agentes juramentados y unos 400 empleados civiles.

"Yo creo que la policía cubana reconocen en su corazón que su cargo no es ser una herramienta de la dictadura que sirve para plantar el terror y el miedo. Saben que deberían ser el escudo de protección de la comunidad cubana", concluyó Morales.

Preguntas frecuentes sobre la investigación del FBI al Guerrero Cubano