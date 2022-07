Limitan venta de pasajes por usuario para viajes interprovinciales a través de la aplicación Viajando

La venta de pasajes para viajes interprovinciales a través de la aplicación Viajando fue limitada desde el pasado sábado a un máximo de 80 capacidades por usuario dentro de un rango de 30 días.

De acuerdo con la información publicada este domingo en el perfil de Facebook de la Empresa Viajero, si un usuario de la aplicación tiene 80 o más capacidades reservadas en sus últimos 30 días, no podrá volver a reservar hasta tanto el número sea inferior a este límite.

Facebook / Empresa Viajero

Esta medida será nuevamente modificada el próximo primero de agosto, cuando se limitará la cantidad de reservas a solo 30 cupos en el rango de los últimos 30 días.

La empresa estatal afirma que esta modificación de su política de reservas se hizo teniendo en cuenta “las insatisfacciones que genera la poca disponibilidad de capacidades de viaje” y con el objetivo de “aumentar las posibilidades de compra de los usuarios y evitar la venta no autorizada de capacidades”.

El anuncio agrega que la cantidad de reservas hecha por cada usuario de la aplicación Viajando puede ser consultada en el apartado “Mis reservas”.

En los comentarios a la publicación de la Empresa Viajero, la mayoría de los usuarios no le encuentran sentido alguno a esta nueva medida, que no limita en lo suficiente la venta como para terminar con la reventa, ni sirve de solución a la corrupción institucionalizada que caracteriza el comercio de pasajes interprovinciales de transporte terrestre en Cuba.

“A ver la medida en si está bien, pero no para 80 ni para 40, debería de ser para 10 al mes, porque si no, olvídense de que arreglaron el problema, en todo caso será mayor, ustedes no se imaginan el negocio que hay con eso, si hasta en las agencias están vendiendo pasajes por la izquierda a 1600, eso lo sabe todo el mundo”, explica un usuario.

“Eso es un negocio. Una persona normal no necesita 30 reservaciones en un mes. Deberían haberlo hecho hace tiempo y sobre todo podrían verificar si los que trabajan en las terminales de ómnibus compran esa cantidad de pasajes. Ahí es donde está el negocio”, precisa otro.

Para otros usuarios, la corrupción asociada a la venta de pasajes en Cuba no terminará con medidas coercitivas, sino cuando las autoridades sean finalmente capaces de aumentar las rutas y la cantidad de viajes interprovinciales.

“Enredo y más enredo. Déjenlo como esta q así la gente está viajando igual. Lo q tienen q aumentar son las salidas de ómnibus y tren y verán que se arregla todo el problema”, exige un internauta.

“¿Se imaginan a Ryanair hablando esa sarta de boberías? ¿Administrando capacidades por pasajeros? Y digo Ryanair porque es de lo más baratillo. Miren. si no pueden... pues no ponga ningún servicio mediocre a disponibilidad de clientes que no son capaces de satisfacer. Es más de lo mismo con lo mismo… Todos uds triunfan porque no tienen competencia”, comenta otro.

A mediados de junio, un reporte del periódico provincial de Las Tunas informaba que la Empresa Viajero canceló viajes interprovinciales como consecuencia de la profunda escasez de combustible que afecta al país y que en este caso perjudicaría, principalmente, a los cubanos que necesiten trasladarse desde el oriente de la isla hasta La Habana.

En el caso de Las Tunas, la suspensión de rutas y la disminución en la frecuencia de los viajes de ómnibus intentaría ser cubierta con los trenes hacia la capital y otras localidades cercanas, como es el caso de Bayamo, en Granma.

Marbelis Matos Torrente, representante de Viajero en la provincia, dijo al Periódico 26 que “tuvimos la necesidad de retirar algunas rutas interprovinciales, como es el caso de Las Tunas-La Habana que solamente quedó una salida de guagua”.

Sin embargo, poco después, la Empresa Viajero salió a desmentir esta información.

“Recientemente ha estado circulando la noticia sobre la cancelación de los viajes interprovinciales. Nos complace informarles que hasta el momento nuestra empresa NO SE HA PRONUNCIADO respecto a este tema porque no existe cancelación alguna. Los servicios que ofrecen las empresas transportistas se encuentran operando con normalidad, así como la comercialización de capacidades para adquirir estos servicios”, aseguró la entidad estatal en un comunicado en su página de Facebook.

El post de la empresa estatal entraba en contradicción directa con el reporte de Periódico 26 donde se afirmó que “la Empresa Viajero es una de las entidades de nuestro país que, debido a la falta de combustible, no puede mantener en funcionamiento las rutas habituales de ómnibus y trenes”.