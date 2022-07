Experto pronostica colapso total del sistema eléctrico de Cuba

El experto en energía Jorge Piñón auguró el colapso total del sistema eléctrico de Cuba debido a la mala gestión de su gobierno.

Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, concedió una entrevista a Martí Noticias en la que aseguró que las autoridades cubanas no están adoptando las medidas que realmente necesita el país para salir de la crisis energética actual.

"No pueden seguir con esta política de curitas, de tratar con las plantas generadoras termoeléctricas que alquilaron ahora de Turquía... Es decir, hace falta una recapitalización estructural", recalcó.

"Yo veo en el horizonte el colapso total del sistema eléctrico cubano", afirmó.

El analista, nacido en Cuba y emigrado a Estados Unidos en los años 60, participó esta semana en la 23 Conferencia de Energía del Caribe, celebrada en Miami, donde presentó su investigación "Energía cubana en transición: escenarios geopolíticos".

Con su experiencia, que incluye al menos una visita a Cuba, acusó al gobierno castrista de malgastar inversiones multimillonarias que se han hecho en el sector en los últimos años y que no han redundado en un mejoramiento del sistema energético.

Piñón recordó que en 2016 Cuba firmó un acuerdo con la compañía energética rusa Inter-RAO por valor de 1,300 millones de euros, para la construcción de cuatro unidades de 200 Mega Watts cada una: tres en La Habana del Este y una en Mariel.

"La pregunta mía al gobierno cubano es ¿Qué pasó con ese acuerdo que se firmó en el 2016 con Inter RAO-(Export)?", cuestionó.

También se refirió a la construcción de una planta de biomasa en el central Ciro Redondo, en Ciego de Ávila, un proyecto de 140 millones de dólares con inversiones de la empresa Azcuba y de una compañía inglesa.

"Esa planta se terminó en diciembre y estaba lista para operar en diciembre de 2021. ¿Sabes qué? No está operando. ¿Por qué no está operando? Porque no hay caña. No tienen ni marabú", afirmó.

Piñón calificó como "una oportunidad perdida" el ofrecimiento que el expresidente brasileño Lula Da Silva le hiciera en su momento al gobierno cubano para revitalizar su industria azucarera, y que La Habana desdeñó.

Acerca de la eterna justificación de la dictadura de que es el embargo estadounidense el culpable del mal estado de las termoeléctricas cubanas, fue contundente: "Yo te garantizo a ti que no fue resultado del embargo sino de la mala gestión del Estado del sector energético".

Cuba atraviesa una grave crisis electroenergética, con recortes de hasta un 50 por ciento en el alumbrado público y apagones de más de 12 horas que no solo afectan a la población sino a la economía.

En junio, el gobernante Miguel Díaz-Canel compareció en la televisión, donde reconoció el malestar en la ciudadanía por los prolongados apagones a lo largo del país, y aseguró que se busca estabilizar la capacidad energética durante el verano, a pesar de los serios retos técnicos y financieros.

"Mientras se mantengan los apagones y sigamos sintiendo las molestias, seguirán las insatisfacciones y será difícil cambiar los estados de opinión", expresó.