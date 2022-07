Aerolínea canadiense OWG inicia operaciones en Cayo Coco

La aerolínea canadiense de ocio Off We Go (OWG) inició este domingo operaciones en el polo turístico de Cayo Coco, en la provincia de Ciego de Ávila.

“El Aeropuerto Jardines del Rey recibe el vuelo inaugural de la aerolínea canadiense OWG junto al TTOO HolaSun - Caribe Sol, ratificando a Canadá como principal país emisor hacia el destino turístico Jardines del Rey”, informó la terminal aérea en una publicación en su perfil de Facebook.

Facebook / Aeropuerto Internacional "Jardines del Rey"

Poco después, Aeropuerto Jardines del Rey agregaba otra publicación que anunciaba el arribo de un segundo vuelo de esa misma aerolínea en el mismo día y que las ciudades de Toronto y Montreal serían el origen de este nuevo puente aéreo.

Luego, una publicación de la delegación del Ministerio de Turismo en esa provincia reiteraba que, con estos vuelos, Canadá se reafirma como “principal emisor de clientes a nuestro destino turístico”.

Los vuelos serán operados por las agencias Hola Sun y Caribe Sol de Havanatur, especializadas en la promoción de viajes desde Canadá hacia Cuba.

Este anuncio se suma a varios que, en los últimos días, han informado sobre la reanudación o apertura de destinos de esta aerolínea en varios aeropuertos cubanos.

El pasado viernes, por ejemplo, se conoció que OWG inició sus vuelos al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, con un viaje inicial de 167 pasajeros provenientes de Toronto.

De acuerdo con un reporte de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), la empresa aérea propone a sus clientes dos arribos semanales al polo turístico, ambos los sábados. Uno saldrá de Montreal y el otro de la capital del estado de Ontario.

Por su parte, el mismo viernes, OWG reinició sus vuelos entre varias ciudades de ese país y el Aeropuerto Internacional “Abel Santamaría” de Villa Clara, tras más de un año de ausencia.

También, el pasado jueves, la aerolínea canadiense comenzó a volar a la provincia de Holguín con una frecuencia de dos viajes a la semana.

“Con el arribo de una aeronave Boeing 737-800 de la aerolínea canadiense Off We Go del turoperador Hola Suns/Caribe Sol al Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de Santa Clara, se retoman las operaciones comerciales de esta compañía luego de más de un año de impasse”, anunció la emisora local CMHW en su página de Facebook.

Ese jueves, un avión de OWG con destino a Cuba hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Jacksonville, en Florida, tras un incendio en sus bodegas de carga.

Nolinor Aviation, una compañía aérea especializada en vuelos chárteres, con sede en Montreal, Quebec, informó en su cuenta de Twitter que “tras una indicación de un problema técnico, la aeronave se desvía a JAX”.

“El avión se encuentra actualmente en tierra, en la puerta. Se enviarán aviones de reemplazo para recoger pasajeros esta noche”, señaló el mensaje de la aerolínea canadiense.

La nave procedente de Montreal y con 159 personas a bordo con destino a la isla hizo su maniobra sin ocasionar daños a los pasajeros ni a la tripulación.

OWG es una subsidiaria de la aerolínea Nolinor Aviation, con sede en Quebec, que trabaja con una flota de tres Boeing 737-400 adquiridos a principios de ese año. Su presentación oficial tuvo lugar el 7 de julio de ese año, cuando anunció que su primer destino sería Cuba, precisa el sitio web oficial CubaSí.