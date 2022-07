Denuncian enorme salidero de aguas albañales en una calle de Santo Suárez

Un cubano denunció este sábado que un enorme salidero de aguas albañales está provocando insalubridad en una calle de la barriada de Santo Suárez, en La Habana.

“Este río de agua podrida y estancada producto de un salidero se encuentra en pleno Santos Suárez, corriendo por la calle Rabí abajo y empozada en la esquina de Rabí y Encarnación, a menos de 70 metros del Famoso Policlínico Coco y Rabí., precisó el usuario Adelth Bonne Gamboa en un post de Facebook.

Bonne Gamboa detalló que, en las inmediaciones del agua albañal estancada, llena “de mosquitos e infecciones”, viven cientos de “familias con niños que se pueden enfermar con la epidemia del dengue”.

Este cubano se pregunta hasta cuándo los ciudadanos de esa localidad tendrán arriesgarse a quedar infectados de alguna enfermedad mortal “por culpa de la ineptitud de una dictadura que no tiene ni el reactivo para la prueba del dengue”.

Comentaristas al post de Bonne Gamboa coinciden en señalar que no se trata de una situación exclusiva de esa localidad, sino que salideros e insalubridad acompañan la vida cotidiana de cientos de habaneros.

“Así está todo 10 de 0ctubre. Vertederos por doquier, yerbazales, las que otrora fueron calles son restos de asfalto ahuecados que se convierten en piscinas cuando llueve etc. etc. etc. etc.”, dijo una usuaria.

“Muchas de estas cosas se repiten en otros lugares de la Habana… Vivo en Centro Habana, calle Salud entre Campanario y Lealtad y allí desde hace más de dos años tenemos fosas reventadas (…) Todos los transeúntes y transporte que pasan chapoletean esta agua… Hemos llegado al punto de tener contaminación del agua potable en muchas ocasiones (como ahora que estamos de nuevo contaminados). Hasta cuando seguiremos así expuestos a muchas enfermedades”, denunciaba otra usuaria.

A finales de mayo, los vecinos de los poblados de Albaisa y Las Delicias, ubicados a las afueras de la ciudad de Camagüey, denunciaron que se veían obligados, desde hace meses, a transitar por un enorme salidero de aguas albañales que dificulta el acceso a sus viviendas.

El usuario de Facebook Pedro Moure Ortíz denunció la situación en su perfil de la red social, donde además destacó la indiferencia del gobierno local ante el caso y las posibles afectaciones que puede tener en la salud de los residentes en esa zona.

De acuerdo con Moure Ortíz, las aguas albañales se unen ya con un pequeño río que sigue hasta la carretera que une la cabecera local con el municipio Vertientes e impide el paso por la entrada de Las Delicias.

Estas denuncias ciudadanas se producen en el contexto de una crisis sanitaria en la Isla producto de botes de dengue y otras enfermedades infecciosas.

En Cuba se reportan hasta junio más de tres mil casos de dengue, según cifras del gobierno aportadas el pasado jueves por el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda.

El titular de la Salud en la isla en conferencia de prensa aseguró que se han confirmado hasta el 10 de junio en el país 3,036 casos de dengue, con circulación de los serotipos 1,2 y 3 del virus.

Portal Miranda dijo a los medios de prensa acreditados en la isla que el dengue en el 2021 no tuvo una incidencia significativa en el país, debido a la reducción de la movilidad de las personas y la vigilancia, pero este año hay un incremento del número de casos, por el aumento de los índices de infestación del mosquito Aedes Aegypti, por las lluvias y el calor, que condiciona la transmisión de la enfermedad.

Añadió, que el dengue es prácticamente endémico en el país y que los próximos meses tienden a ser los más complejos, por “lo que no hagamos ahora puede complicar el escenario epidemiológico del país”.

“No tenemos derecho a salir de una epidemia de Covid y entrar en una epidemia de dengue, por lo que el trabajo conjunto, el apoyo comunitario y de cada ciudadano en tomar las medidas para evitar la propagación del vector y aumentar la percepción del riesgo ante esta enfermedad, es esencial”, sostuvo el funcionario cubano.