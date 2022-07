Opositores Berta Soler y Ángel Moya: dos arrestos arbitrarios de más de 24 horas en la última semana

Berta Soler y Ángel Moya Foto © Captura de video YouTube / Cubanet

Los opositores Berta Soler y Ángel Moya fueron detenidos por más de 25 horas entre el jueves y el viernes pasado, luego de ser arrestados con violencia por la policía política cubana a la salida de la sede de las Damas de Blanco, en la barriada habanera de Lawton.

Se trata del segundo arresto con violencia que sufre la pareja en la última semana, luego de que entre el domingo y el lunes pasado estuvieran también retenidos por más de 24 horas.

En la mañana del pasado jueves, Soler y Moya decidieron desacatar una directiva de la Seguridad del Estado y salir a la calle, luego de ser advertidos previamente por un agente de que serían arrestados si dejaban su vivienda.

De esta manera, la líder de las Damas de Blanco y su esposo fueron detenidos en la vía pública por un operativo policial y trasladados a la unidad policial de Aguilera, en La Habana.

“En la referida Unidad de policía nos mantuvieron detenidos en patrulla (primero) y en autos con chapa particular (después) durante 7 horas. Berta fue trasladada hacia la U/P de San Miguel del Padrón (lo supe cuando la liberaron) y, en el caso mío, me mantienen en las mismas condiciones durante 8 horas hasta que me trasladaron para la U/P de Guanabacoa, antes de ser trasladado me levantan acta (no estoy claro si fue detención o acusación) por supuestos delitos de Desacato y deudor de Multas”, contó Moya en un post de Facebook.

Los opositores y activistas de derechos humanos fueron posteriormente confinados en celdas sin colchón, donde pernoctaron, y finalmente liberados en la mañana del viernes, cerca de la sede del movimiento de resistencia ciudadana que lidera Soler.

“A mí, en la U/P de Guanabacoa, una instructora de la Sección de Instrucción de La Seguridad del Estado me abre un expediente de investigación por supuesto delito de Desacato basada en la falsa acusación de un policía que dice, que en el momento del arresto yo lo agredí y lo ofendí y que por esa razón quedaba bajo la medida cautelar de prisión domiciliar, por supuesto, que ningunas de las actas las firme”, denunció Moya.

Por su parte, el pasado domingo, los opositores cubanos fueron detenidos también cuando pretendían salir de la sede de la Damas de Blanco, ubicada en la barriada habanera de Lawton.

Moya denunció, en un post de Facebook, que él y su esposa, la líder de las Damas Blanco, Berta Soler, fueron detenidos sobre las doce del mediodía y no fueron liberados hasta cerca de las dos de la tarde del lunes, luego de que los sancionaran con una multa de 30 pesos por el presunto delito de “desorden público”.

En su post, Moya compartió un video del arresto en el que se puede constatar cómo, apenas salieron de su vivienda, los opositores, mientras gritaban, a modo de protesta, “Abajo la Dictadura”, fueron confrontados y conducidos por agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil.

Luego de ser liberado de este primer arresto, Moya explicó que los agentes la Seguridad del Estado los mantendrían en prisión domiciliaria hasta el próximo 13 de julio.

“Me liberan en la vía pública cerca de la sede de Las Damas de Blanco bajo la amenaza de ser arrestado si salgo a la calle hoy, el 12 y 13”, explicó.

A principios de julio, Moya había revelado que el gobierno cubano pretende cobrarle más de 10 mil pesos en multas de 2022.

“Hoy, a las 10:30 a.m., se presentó en la sede de Las Damas de Blanco, ubicada en calle E-Lawton, una gestora de cobro de multas y me entregó una citación oficial para que me presente el día 9 de julio en la Oficina de Cobro de Multas del municipio habanero de Diez de Octubre. También me dejó constancia de un supuesto adeudo de 10,645 pesos m/n por impago de multas en el año 2022”, expuso en su perfil de Facebook el expreso político.

También comentó que le informó a la gestora de pago “que no pagaría las multas porque son arbitrarias”.