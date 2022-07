Cubano describe ineptitud del gobierno: "Vivo en una isla y no tengo pescado ni sal"

Un anciano cubano describe en un video que se comparte en redes y se ha hecho viral la ineptitud del gobierno en la isla con comparaciones elementales y sencillas que echan por tierra la retórica del régimen

En las imágenes, compartidas este miércoles por el usuario en Twitter Yennis Estrada, refiere que aunque vive en una isla “no tengo ni pescado ni sal”.

Su reflexión va dirigida, sobre todo, a las personas “lunáticas del mundo”, que defienden “lo que no saben” y para que “no hablen más mier***”.

Refiere que “vivo en un país tropical, y los países tropicales son ricos en agricultura y ganadería. Yo no tengo ni lo uno ni lo otro”.

También asegura que tampoco tiene “ni leche, ni derivados de leche”, además de apuntar que aunque vive en una isla “no tengo pescados, ni sal. Mira que contradicción”.

Asimismo, refirió, que “vivo en una zona tabacalera y el cigarro vale más de 200 pesos. La gente da lástima. Esto es cafetalero y no hay café. Es un país azucarero y no hay azúcar, tienen que estar trayendo el azúcar de afuera”.

Insistió, además, que el gobierno “exporta todo”, desde aguacates, ajíes, carbón, de todo.

Otra contradicción que expuso es que no entiende que tampoco haya agua cuando “el manto freático se llenó”.

“Esto ya no tiene explicación. Esto lo que está es mal dirigido. No se levantan con el deseo de resolverle al pueblo. Las cafeterías vacías, sin pan, sin café, sin nada, y los precios por las nubes, las carnicerías no tienen carne, no tienen huevo”, sostuvo en su molestia por la gestión del gobierno.

“Aquí no hay nada. Ya todo se acabó. Nada de nada. Hasta dónde va a llegar esto. Entonces cogiendo a la gente presa porque la gente dice lo que está pasando”, expone también el anciano cubano.

Además, apuntó, que “la crítica nunca hiere a nadie, pues si está bien fundada le muestra al hombre sus puntos débiles y los prepara contra el fracaso”, además de insistir que las críticas del pueblo vienen desde hace mucho tiempo, sin embargo, la situación continúa siendo crítica.

El anciano cubano también arremetió contra el trabajo de los inspectores a quienes acusó de abusar de sus cargos y ser ejemplos de corrupción.

“Así el pueblo se muere de hambre. Quita los inspectores y mándalos para el campo a trabajar. Los inspectores y la policía pueden trabajar en el campo y se resuelve parte del problema del pueblo”, argumentó, además.

“Acaba de resolver este problema”, insistió molesto.