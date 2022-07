Reparación en Felton sigue sin fecha de culminación

Ramiro Valdés, unformado, en Felton Foto © Alexis del Toro / Ahora

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Livan Arronte Cruz, evitó concretar una fecha de finalización de los trabajos de reparación de la Unidad Dos de la termoeléctrica "Lidio Ramón Pérez" (Felton) por su antigüedad de 22 años y porque aun no ha concluido el diagnóstico sobre el alcance de la avería; contradiciendo el cálculo de más de un año, adelantado por la UNE.

La estrategia reparadora incluye, entre otros elementos, recuperar todos los componentes aptos y conservarlos debidamente hasta el momento de volverlos a instalar; sin establecer fecha, porque aun no ha comenzado el desmontaje controlado de la caldera, recomendado por expertos, debido a los daños sufridos, en una parte de las estructuras metálicas que la sostienen.

Arronte estimó prematuro fijar plazos concretos sobre el retorno de la Unidad 2 a la generación de electricidad porque una evaluación preliminar de los daños, reveló que debe realizarse un extenso trabajo, incluido un estudio de vida residual, mediante pruebas metalográficas y otras, porque el bloque tiene 22 años de operaciones y es preciso determinar el estado real del resto de las partes de la caldera, con el fin de sustituir las partes averiadas y sin posible reparación.

La metalografía es la ciencia que estudia las características micro estructurales o constitutivas de un metal o aleación, relacionándolas con sus propiedades físicas, químicas y mecánica.

A mediados de mes, Edier Guzmán Pacheco, director de generación de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), calculó, en la Mesa Redonda, que la reparación del bloque dos de Felton demorará más de un año pero, este viernes, su jefe no quiso precisar plazos.

Arronte pronosticó que la Unidad 1, fuera de servicio desde el jueves; por una avería en la caldera, podría entrar en funcionamiento el domingo por la tarde.

Aunque la información oficial no vincula los hechos; este viernes las autoridades capitalinas anunciaron apagones rotativos en horario diurno, en solidaridad con el resto de provincias cubanas, aunque en la misma reunión, el máximo dirigente comunista de la capital, reconoció que no se trataba de un gesto solidario, sino de que el país no puede afrontar la crisis energética; pese a que Tribuna de La Habana tituló, inicialmente, que se haría en solidaridad con el resto de Cuba.

Las declaraciones del ministro de Energía se produjeron, tras acompañar al comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez, en una visita de chequeo de los trabajos de reparación de la Unidad Dos de la termoeléctrica, enclavada en Mayarí.

Valdés aseguró que Cuba posee inteligencia y potencial técnico para organizar y ejecutar, en el menor tiempo posible, el proceso de recuperación de la Unidad 2 de Felton y ordenó concentrar a los mejores recursos humanos y técnicos en los trabajos.