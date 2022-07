Fallece en La Habana el eminente pediatra cubano Juan José Marchena Bécquer

Dr. Juan José Marchena Bécquer Foto © Facebook / Juan José Marchena Bécquer

El eminente pediatra y profesor cubano Juan José Marchena Bécquer falleció este sábado en La Habana, donde se encontraba internado desde hacía varios días en estado crítico.

El Hospital Pediátrico Centro Habana, donde trabajó desde 1991, confirmó la noticia en un comunicado publicado en Facebook. No precisó las causas del deceso.

"Duele, duele mucho. Nuestro profesor Juan José Marchena ha fallecido, ya no estará físicamente con nosotros", expresó el texto, que también destaca su legado "de pediatra ilustre, digno, honrado, sincero, amigo, su amor inmenso por la profesión, su profundo amor por los niños", señala la publicación.

Post en Facebook. Captura

"Gracias profe Marchena por todas las cosas tan bellas que sembraste, seguiremos trabajando cada día mejor para honrar tu obra. EPD. Nuestras condolencias para familiares, trabajadores del hospital y amigos", subrayó la comunicación.

El pasado 28 de julio la Dra. Erelis Verona Ibáñez, directora del Hospital Pediátrico de Centro Habana, informó en la misma red social que Marchena Bécquer se encontraba ingresado en el Hospital Hermanos Ameijeiras, de La Habana, en estado de salud crítico.

El escueto mensaje agregó que la familia se mantenía acompañando al enfermo, y que no necesitaba nada material, solo fe para enfrentar la enfermedad.

Una fuente cercana al doctor, que pidió no ser identificada, dijo a CiberCuba que padecía una encefalopatía hepática provocada por una hepatitis A, por lo que debió ser hospitalizado rápidamente.

Decenas de colegas y cubanos en general lamentaron en Facebook la noticia, y le agradecieron al prominente especialista la dedicación a los niños de la isla.

"Triste noticia, físicamente no estará junto a ese colectivo digno de admiración pero quedarás en el corazón de miles de niños y padres, que EPD, les queda a ese colectivo mantener en alto sus enseñanzas", instó un internauta.

"Muy triste noticia, mi médico favorito se ha ido. Tus ahijados, como él mismo decía, y yo, está malcriada que te llamaba por cualquier cosa y que ahora mismo no puedo ni hablar, te recordaremos con mucho cariño y no me alcanza esta vida para agradecerte todo lo que hiciste por mis hijos", dijo una mujer.

"Que descanses en paz amigo!! te extrañaremos cada uno de nosotros en nuestro Departamento, con las coladitas de café. Un abrazo hasta la eternidad de cada uno del dpto maxilofacial !!!! EPD", comentó un colega.

Juan José Marchena Bécquer trabajó desde 1991 en el Hospital Pediátrico Centro Habana y es miembro fundador del Capítulo habanero de la Asociación Cubana de Pediatría, constituido en noviembre de 2019, junto a otros destacados profesionales de esa especialidad en la capital.

El eminente doctor participó en varios estudios científicos, entre ellos Síndrome de desgaste profesional en médicos residentes de cuatro hospitales pediátricos de La Habana (2021) y Cicatriz renal: factores de riesgo relacionados con infección urinaria (2017).

En agosto de 2019 las autoridades del Ministerio de Salud Pública le otorgaron un carro marca Geely en reconocimiento a su labor profesional.

"El otorgamiento de un carro constituye un estímulo en vida profesional, caracterizada por su constante sacrificio y dedicación, lo que lo convierte en un ejemplo a seguir", se informó en ese momento a través de una nota oficial.