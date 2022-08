Estudiante de medicina que informa sobre incendio en Matanzas: “Me reconforta saber que puedo ayudar en algo”

Michael Rodríguez Rodríguez (Micks Sayatt) Foto © Cortesía

Se hace llamar Micks en sus perfiles de Twitter e Instagram y desde el viernes pasado sus actualizaciones en las redes sociales giran en torno al siniestro que mantiene en vilo a Matanzas, donde reside.

Desde Peñas Altas, a poco menos de medio kilómetro de distancia, bahía mediante, una nube de humo que no cesa y explosiones frecuentes le calan las pupilas. A veces aprieta el botón de un celular que, en stand by y con ayuda de un trípode, también capta la tragedia más allá del mar, las preguntas sin respuesta y la incertidumbre.

Tal vez su vocación para la medicina lo empuja a estar pendiente de quienes hacen frente al fuego dentro del perímetro de seguridad donde la situación es extremadamente compleja que ya hizo desaparecer al menos 14 de los bomberos que intentaban sofocar las llamas y ha envuelto en niebla negra a cuatro depósitos inflamables.

Noticias contradictorias e imprecisas aumentan su preocupación, por lo que, en un intento de “manos a la obra” ha decido compartir lo que ve desde que un rayo incendiara el tanque 52 de la Base de Supertanqueros en la zona industrial de Matanzas aquel fatídico 5 de agosto.

Lluvias negras, nubes oscuras y voluminosas, más toda una batería de cuatro tanques comprometidos son ahora sus actualizaciones de estado. Sorprendido por la petición de CiberCuba de retratar a quien toma fotografías, aceptó responder nuestras preguntas.

¿Quién es Micks?

En estos días debo decirte que muy de lejos me he puesto en los zapatos de ustedes, y me ha servido para valorar el esfuerzo que cada periodista debe de hacer para siempre mantener una noticia al pie de la letra. Gracias por el trabajo que hacen. Te cuento un poco sobre mí: Mi nombre completo es Michael Rodríguez Rodríguez, soy estudiante de Medicina de primer año aquí en la universidad de Matanzas, pero también Community Manager a tiempo parcial, tengo 19 años.

¿Dónde vives o dónde estás ahora?

No vivo en la ciudad. Vivo en un pueblo, Jagüey Grande, al sur de Matanzas. Vine de vacaciones y se convirtieron en esto. Sigo acá en Matanzas, Peñas Altas, cerca de la base de ómnibus.

¿Qué te ha impulsado a publicar fotos e información sobre lo que está sucediendo?

Lo que me ha impulsado a tomar fotos y publicar información de los sucesos es lo siguiente:

Creo que en el NTV la información le llega a la población un poco tarde. Tengo una vista oportuna desde donde me encuentro ahora mismo, se me hace muy fácil tomar fotos al instante y poder informar con rapidez.

Otro punto es que hay muchos cubanos que no tienen electricidad, su único medio son las redes sociales.

¿Cómo has vivido el siniestro?

Mi impresión sobre el siniestro es devastadora, lo he vivido a cuatro kilómetros constantemente. Es lejos, pero siento que lo he vivido muy al pendiente. Despertarme con el ruido de los helicópteros saliendo de la base militar cercana a aquí no me ha gustado, es una experiencia muy fea.

Por otro lado, lo sucedido con los bomberos me ha chocado mucho, los dos jóvenes, son casi contemporáneos a mi edad, me imagino que hace un año yo estaba pasando el servicio militar, es doloroso.

El momento de más temor fue en la explosión del sábado, sentí el calor hasta acá, en ese instante fue que comencé a sentir que ya esto estaba descontrolado a gran escala, sentí miedo.

Tus actualizaciones han tenido buena acogida…

Ahora mismo estoy de pie para tomar algunas fotos, algunas personas me escriben para que los mantenga al tanto, me dicen que ahora mismo soy su medio para poder enterarse de lo que pasa. Me siento útil haciéndolo, ¡me reconforta saber que puedo ayudar en algo!