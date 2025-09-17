Detienen a trabajador por robo de cables en la Base de Supertanqueros de Matanzas

Vídeos relacionados:
Un joven identificado como Orlando Martínez Gallardo fue detenido tras ser descubierto mientras robaba 36 metros de cable de la Base de Supertanqueros de Matanzas, según una fuente vinculada al Ministerio del Interior (Minint).
Una escueta nota publicada por el perfil oficialista “Con Todos La Victoria” en Facebook dio a conocer el robo del que es acusado Martínez Gallardo, quien presuntamente fue sorprendido in fraganti por trabajadores de esa entidad.
Según la página, el hombre tiene antecedentes penales por lesiones y, tras el reciente hecho, responderá ante la justicia por el delito de robo con fuerza.
La nota no precisó si el detenido era trabajador de la entidad y tenía permitido el acceso al lugar, o si ingresó violando las normas de seguridad que deben regir en la mayor instalación de almacenamiento de combustible en Cuba. Una persona que dijo conocerlo afirmó en los comentarios que Martínez Gallardo es un trabajador.
Tampoco se han revelado las circunstancias ni la fecha en que se produjo el robo.
En la actualidad, en la Base de Supertanqueros de Matanzas se realiza el montaje de la cúpula del tanque de combustible 49-1, el primero de cuatro que se construyen en la instalación, donde en agosto de 2022 un descomunal incendio destruyó cuatro depósitos de petróleo, cobró la vida de 17 personas y causó heridas a más de 120, en la que es considerada la mayor catástrofe de la historia reciente de Cuba.
La información sobre el reciente robo en la base desató una encendida controversia entre usuarios de la red social, muchos de ellos vecinos y conocidos de Martínez Gallardo, quienes aseguraron que él no es un delincuente, como se afirma en el post.
Mientras unos trataron de justificar el hecho argumentando las carencias materiales que sufre la población cubana como consecuencia de la aguda crisis económica del país, otros defendieron los principios de honradez e integridad ante cualquier situación y alegaron que el robo no es una salida a las dificultades.
La sociedad cubana vive una oleada delictiva sin precedentes, marcada por el alza de robos, asaltos con armas, asesinatos y tráfico de drogas, en la medida en que se recrudece la recesión económica y, como consecuencia, se elevan la inflación, la escasez de productos esenciales y el deterioro de los servicios básicos.
En los últimos días han sido noticia el desmantelamiento de una banda dedicada al robo de motos en Santiago de Cuba; el arresto de dos hombres que robaron televisores en una escuela primaria de Sancti Spíritus, y el asalto por un grupo armado de más de 10 hombres -entre ellos un prófugo de la justicia- a una cooperativa de producción agropecuaria en Cacocum, Holguín, de donde sustrajeron cerca de 60 redes y secuestraron a varios trabajadores.
Estos recientes hechos son una señal inequívoca de la creciente inseguridad en el país y de la incapacidad del régimen para garantizar un mínimo de estabilidad social en medio de la crisis, mientras insiste en su discurso oficial de orden y tranquilidad.
Preguntas frecuentes sobre el robo de cables en la Base de Supertanqueros de Matanzas
¿Quién fue detenido por el robo de cables en la Base de Supertanqueros de Matanzas?
Orlando Martínez Gallardo fue detenido por el robo de 36 metros de cable en la Base de Supertanqueros de Matanzas. Según una fuente vinculada al Ministerio del Interior, Martínez Gallardo fue sorprendido in fraganti por trabajadores de la entidad.
¿Por qué aumentan los delitos en Cuba?
El aumento de delitos en Cuba está relacionado con la aguda crisis económica, que ha incrementado la inflación, la escasez de productos esenciales y el deterioro de servicios básicos. Esta situación ha llevado a una oleada delictiva sin precedentes, evidenciada por el alza de robos, asaltos con armas, asesinatos y tráfico de drogas.
¿Cuál es la situación actual de la Base de Supertanqueros de Matanzas tras el incendio de 2022?
La Base de Supertanqueros de Matanzas está en proceso de reconstrucción tras el incendio de 2022, que destruyó cuatro depósitos de petróleo. Actualmente, se están levantando nuevos tanques en colaboración con operarios chinos, y se espera que las obras concluyan en el primer semestre de 2026.
¿Qué impacto tuvo el incendio de 2022 en la Base de Supertanqueros de Matanzas?
El incendio de 2022 en la Base de Supertanqueros de Matanzas fue la mayor catástrofe de la historia reciente de Cuba. Provocado por una descarga eléctrica, el incendio destruyó cuatro depósitos, causó la muerte de 17 personas y dejó decenas de heridos, además de provocar graves daños materiales.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante el aumento de la delincuencia?
El gobierno cubano ha intensificado la ofensiva policial y judicial contra el delito, la corrupción y las indisciplinas sociales. Esto incluye megaoperativos nacionales enfocados en la prevención y el enfrentamiento a acciones delictivas en las comunidades, buscando imponer un control social férreo.
