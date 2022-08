Director de fotografía cubano que captó la gran explosión en Matanzas: “Me dolía cada foto”

Miriel Santana Foto © Facebook / Miriel Santana

Miriel Santana, el realizador audiovisual y director de fotografía matancero que documentó por estos días el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, aseguró le resultó doloroso tomar cada foto.

“Cada una que hacía me dolía, porque era una situación muy triste. Matanzas tiene una bahía muy bella y ver esa columna de humo levantándose me lastimaba”, dijo Santana en entrevista con BBC Mundo.

Santana ha ganado notoriedad en estos días en que ha venido compartiendo imágenes y videos en las redes sociales del siniestro, entre las que destacan un video en time-lapse de la mayor explosión del incendio la noche del domingo.

Sobre el momento de la explosión, el realizador cuenta que: “estaba a 3 kilómetros y sentí que me quemaba”.

“Desde que vi el humo estuve parado en el balcón. Pensábamos que la primera explosión había sido grande, muy impresionante, pero no fue ni remotamente lo que vivimos días después”, agrega sobre la explosión del domingo

Santana se mantuvo grabando con cámara fija en dirección al incendio la noche del domingo, de ahí que pudiera captar en detalle la gran explosión en el segundo depósito.

El realizador comenta que pese a lo emocionalmente complejo que fue para él asumir este trabajo, pesó más la necesidad de mantener informada a la gente.

“Pero mucha gente me pidió que los mantuviera informados, que no me desmotivara, y eso me dio incentivos para hacer una especie de cobertura con fotos, con videos, con time-lapse”, precisa.

EL director de fotografía contó además cómo se vivieron los primeros momentos del incendio desde su balcón que da a la carretera que une Matanzas con la base petrolera, y desde donde pudo tener una visión privilegiada del suceso.

“Me asomo al balcón y, en efecto, salía la humareda negra de uno de los tanques, y comienzo a hacer fotos. Posteo en las redes y veo que otra gente empieza a compartirlo también. Eso fue como a las 7 de la tarde, había una tormenta”, relata.

Dos horas después, pudo ver la primera explosión “gigantesca, una bola de fuego impresionante”.

“Lo primero que pensamos mi pareja y yo es que, si nosotros sentíamos eso tan lejos, qué sería de la gente que trabajaba en el lugar, los bomberos y la Cruz Roja. Fue más chocante ponernos en la piel de los que estaban ahí que lo que habíamos visto en realidad”, agrega.

El lunes, cuando continuaban las explosiones, la nube de humo lo cubría todo y se vivieron momentos de pánico en la barriada de Versalles, Santana y su esposa decidieron recoger sus cosas e irse para la zona de La Playa, más alejada del incendio.

“Nos despertamos con sirenas de bomberos que se retiraban, unos 20 o 30 vehículos comenzaron a bajar por mi calle y empezamos a ver personas corriendo despavoridas desde la barriada de al lado”, cuenta.

Aún del otro lado de la bahía, podían sentir el calor que emanaba de las constantes explosiones.

“Aun estando a 4,5 kilómetros del centro de las explosiones sentías el impacto de calor y veías las montañas de fuego que se levantaban”, concluye.

El desastre ha dejado hasta el momento un saldo oficial de un muerto, cifra que se espera aumente cuando se empiecen a identificar los restos de los 14 desaparecidos, en su mayoría bomberos que fueron alcanzados por la onda expansiva de la primera explosión.

Hasta las 10:00 am de este miércoles, han sido atendidas un total de 128 personas (121 hombres y siete mujeres), de las cuales 20 se encuentran ingresadas en seis hospitales.

Por su parte, el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, informó que se están preparando los equipos de Medicina Legal que trabajarán en la identificación de las víctimas en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas.