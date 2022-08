Conmovedor mensaje de esposa de bombero desaparecido en incendio de Matanzas

"No tengo palabras para expresar todo el dolor que estoy sintiendo, toda la impotencia de saber que está indefenso, sabrá Dios dónde. No sé si lo vuelva a ver. Me oprime el corazón. Solo quiero que vuelva ya" dijo a través de sus redes sociales poco después de desatarse el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.