Empresa Eléctrica pone a elegir a cubanos en Villa Clara: ¿Apagones continuos o intercalados?

La Empresa Eléctrica de Villa Clara pidió a los residentes en esa provincia del centro de la isla que escogieran entre apagones continuos de 12 horas o seccionados en seis horas en dos momentos distintos al día.

La encuesta, una iniciativa favorecida también por el gobierno provincial, la promueve la empresa en su perfil institucional de Facebook, en el que pide a los ciudadanos que “comuniquen su criterio” sobre cuál opción consideran más viable: si apagones continuos de 12 horas o seccionados en seis horas en dos momentos distintos al día.

Tras la publicación, una usuaria les respondió que la encuesta es “totalmente una falta de respeto”.

Captura Facebook/Empresa Eléctrica Villa Clara

Apuntó, también, que “¿cómo quieren que opinemos sobre dos opciones que son totalmente inhumanas? ¿No les parece poco la falta de alimentos, aseo y medicinas como para que ahora también nos quieran mantener a oscuras? En mi opinión, Uds. lo que se están es burlando de nosotros, ya esto es tortura psicológica. Por Dios, ¿cuánto más tenemos que aguantar?”.

“Lo que considero viable es poder contar con el fluido eléctrico las 24 horas. Es mi opinión, y no me interesan las averías, ni las plantas que entran ni las que salen, ni el mantenimiento. Mucho menos lo que significa una inversión millonaria para el país en los momentos actuales, que si el bloqueo y las no sé cuántas medidas. En fin, ya muchos hemos llegado al límite. Repito, es lo que pienso. Ah! y cuando venga el recibo voy a valorar cómo hago el pago, si la mitad o una parte o cómo me dé la gana”, argumenta un internauta.

Otro usuario dice que quien hizo semejante propuesta “olvidó que estamos con casi 38 grados de temperatura, que no hay refrigerador que soporte la ausencia de corriente por tantas horas, que lo poco que tenemos se nos va a echar a perder y ¿qué comemos?”.

“Me parece absurdo que lleven semejante barbaridad a criterio del pueblo. El criterio del pueblo es que no la quiten. Están privando de necesidades básicas. Cualquiera de las dos variantes es abusiva”, responde otro usuario molesto con las propuestas de la empresa villaclareña.

En otra opinión, un internauta dice que “después no quieren que la gente salga a la calle a protestar, porque según se plantea es anticonstitucional. Más anticonstitucional es tener al pueblo asfixiado, eso no lo aprueba la Constitución de este país y es lo que está ocurriendo”.

“Es una falta total de respeto al pueblo, ¿hasta dónde piensan exprimirnos, hasta cuándo?”, comenta, además, un usuario.

En otra opinión, un residente en esa provincia sugiere que “como viviremos como personas 12 horas al día, proponemos trabajar cuatro horas. Los instamos a que voten si quieren que sean corridas o en turnos de dos horas”.

“Una pregunta seria: ¿ya puedo coger los postes de la luz de madera para cocinar o ustedes los van a usar para algo más?”, da como respuesta un villaclareño a la empresa eléctrica de esa provincia.

La extensión del horario de los apagones en la isla se ha ido sucediendo como reacción en cadena, tras el agravamiento de la crisis energética en las últimas semanas.

El gobierno de Las Tunas indicó este miércoles que adoptará drásticas medidas de ahorro energético hasta superar el déficit de generación eléctrica en Cuba.

La Empresa Eléctrica de Las Tunas informó el plan de consumo había ascendido a más de 75MW y que eso representa más del 80% del consumo de la provincia. Dijeron que es obligatorio programar más apagones y que sean más extensos.

Las autoridades orientaron la paralización total o parcial de los servicios no básicos; desconectarán 3,500 locales entre las 11:00 am y la 1:00 pm; reducirán el alumbrado público, de centros comerciales e industrias; y apagarán todos los sistemas de clima en el horario pico, excepto los de áreas con equipos tecnológicos.

También la Empresa Eléctrica de Pinar del Río informó este jueves que se producirán en su territorio apagones de 12 horas consecutivas.

Indicaron que hay un incremento en las afectaciones del servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación y se ha tenido que aumentar el tiempo de desconexión de los circuitos de la red del Sistema Electro-energético Nacional (SEN).

La Unión Eléctrica de Cuba anunció más apagones para este jueves, con afectaciones de 950 MW por la mañana, y de 1071 MW en las horas pico.

El día anterior se afectó el servicio por déficit de capacidad las 24 horas, con una máxima afectación de 1101 MW a las 20:20 de la noche, coincidiendo con el horario pico, aunque el servicio estuvo afectado durante toda la madrugada del jueves.