Amigos del bombero Elier Correa consternados por su fallecimiento

"Enana o flaca, así me decía él. Y siempre me decía que me quería mucho. Nosotros éramos como familia e incluso tuve la oportunidad de compartir un servicio u operación con él", contó Rosmery Pino, voluntaria de la Cruz Roja en Matanzas.