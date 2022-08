Desaparecido un bote que salió de Playa Baracoa con 13 adultos y un niño

Embarcación desaparecida Foto © María Fonseca en Facebook

Una embarcación cubana con 14 personas a bordo, incluido un niño, se encuentra desaparecida desde el lunes, luego de que saliera de Playa Baracoa, en Bauta, con destino al sur de la Florida.

La hija de una de las tripulantes de la lancha, María Luisa Fonseca, envió un mensaje a CiberCuba en el que pide ayuda para obtener información sobre el paradero del pequeño barco, llamado "El Mamao".

Contó que en él viajaban 13 adultos, un niño y dos perritos, que salieron de Playa Baracoa el lunes 15 de agosto a las 4:00 am.

"Ahora no tengo ninguna información. Ha habido comentarios de que los agarraron a 2 millas de Cayos Marquesas pero no es cierto, ya que no se ha corroborado esa información y fue una confusión. El barco que estuvo a 2 millas es otro donde venía una persona de 71 años", explicó.

Fonseca dijo que está buscando opciones de ayuda para poder iniciar una búsqueda, pues su mamá viajaba en la embarcación.

En un post de Facebook la joven comentó que ha intentado solicitar que la Guardia Costera de Estados Unidos inicie las labores de rescate pero no lo ha conseguido.

Post de Mary Fonseca en Facebook. Captura

"Ya es mucho tiempo y no aparecen por ningún lado, no están, según nos informan, en los centros de detención ni en el buque madre, y no he logrado aún que las autoridades empiecen a buscar", subrayó.

"Yo estoy sin fuerzas ya de tanta desesperación sin lograr nada, por favor ayúdenme de alguna manera, imploró.

El miércoles la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 18 balseros cubanos que tocaron tierra en Cayos Marquesas, en el sur de Florida, informó Walter N. Slosar, jefe de esa entidad en el sector de Miami.

En un post de Twitter el funcionario dijo que los 18 inmigrantes llegaron en una embarcación de madera a esa isla deshabitada al oeste de Cayo Hueso.

Asimismo, explicó que habían quedado varados allí hasta que fueron rescatados por la Guardia Costera, pero Fonseca asegura que no se trata del mismo caso.

La crisis migratoria cubana se evidencia en el creciente número de embarcaciones que llegan diariamente al sur de Florida. Solo el lunes las autoridades detuvieron a 54 balseros que desembarcaron por tres puntos diferentes de los Cayos floridanos.

Las intercepciones de cubanos en el Estrecho de la Florida ya superaron la cifra de 4 mil desde que iniciara el presente año fiscal el 1 de octubre de 2021, un número que es independiente de las detenciones hechas por la Patrulla Fronteriza en el mismo período.

En este mismo lapso, 61 inmigrantes de distintas nacionalidades han muerto en su intento de atravesar el Estrecho de Florida para llegar a Estados Unidos.