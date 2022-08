Sincronizan unidades de termoeléctricas de Mariel y Nuevitas

Operarios eléctricos de Las Tunas Foto © Facebook / UNE

Tras avisar de cortes de electricidad durante todo el día y la noche de este lunes, la Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció horas más tarde que unidades de termoeléctricas de Mariel y Nuevitas lograron sincronizarse al Sistema Eléctrico-energético Nacional (SEN).

Se trata de la unidad 8 de la Central Termoeléctrica (CTE) de Mariel y la unidad 5 de la CTE de Nuevitas. De conseguirse la capacidad de generación prevista, entre ambas unidades se conseguirá aportar al SEN unos 180 MW.

Captura de pantalla Facebook / UNE

“Tras un periodo de mantenimiento planificado a la Unidad No 8 de la CTE Mariel, hoy se logró sincronizar esta unidad como estaba previsto. Está en estos momentos en el proceso de toma de carga para subir su carga y dar el aporte de sus 80 MW al Sistema Eléctrico Nacional”, indicó la UNE en sus redes sociales.

En su reporte diario de afectaciones, la UNE indicó que este lunes se preveía un déficit de 850 MW en el horario diurno y de 736 MW en las horas pico.

Las previsiones de la empresa estatal que monopoliza la generación y distribución de energía en Cuba resultan inferiores a los 1,000 MW que días atrás no ha conseguido suministrar la UNE, provocando afectaciones masivas en el SEN, que se traducen en prolongados y frecuentes apagones que sufren los ciudadanos.

“Para el horario pico, deben entrar en funcionamiento dos de estos bloques: uno de la CTE Nuevitas y otro de la CTE Mariel”, indicaba la empresa en su reporte. Según anunció más tarde la empresa, al parecer la previsión se cumplió.

Por su parte, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso informó a través de las redes que se había conseguido sincronizar la unidad 5 de la CTE de Nuevitas, con una capacidad de generación superior a los 100 MW.

“Felton 1 no pudo incorporarse al sistema, por altas temperaturas en la chumacera 3. Procederán a abrir la pieza para determinar el tiempo de solución”, detalló Alonso en su reporte.

Captura de pantalla Facebook / UNE

En una actualización sobre esta CTE, la UNE indicó que se procedió a enviar la chumacera 3 vía aérea a la capital, para su reparación.

Asimismo, Alonso anunció para las próximas horas la posible sincronización al SEN del bloque 8 de Mariel, “tras varias semanas de trabajos en la línea”. De cumplirse las previsiones anunciadas, afirmó que “el apagón para el horario pico ronda los 700 MW”, una diferencia de 36 MW respecto a la previsión inicial de la UNE.

Entre el baile de megawatts en las previsiones, las entradas y salidas de unidades por averías y mantenimiento y las sincronizaciones que vienen y van, crece la frustración y la indignación de los cubanos y la percepción de que la política comunicacional de la UNE es una cortina de humo tras la que se esconde la incompetencia del gobierno y el colapso a cámara lenta, pero cada vez más acelerada, del sistema eléctrico nacional.

"No gasten más tiempo en dar explicaciones baratas de las desbaratadas termoeléctricas, ustedes por callar son cómplices de no decir ni reclamar en años un adecuado mantenimiento, con todo lo que necesita, con el presupuesto que lleva, no los remendoncitos baratos en los que las tienen desde hace años. Para los hoteles (a los que no todos podemos ir), las inversiones son millonarias, pero esas cifras no se dicen", señaló un matancero.

"No hay manera de que ustedes mejoren, siempre tienen algo, ya llevan cuatro meses en reparaciones y por lo que veo las reparaciones son por gusto, porque se supone que si están reparando y están dando mantenimiento tiene que haber alguna mejoría, y cada vez hay más déficit y más problemas", alegó un camagüeyano.