Balseros cubanos reman a mano antes de ser rescatados por un crucero en el Golfo de México

Seis balseros cubanos que estaban remando con sus propias manos en una precaria embarcación en el Golfo de México, fueron rescatados por un crucero de lujo.

Los migrantes se movían a remos y con las manos sobre una pequeña balsa que parecía de poliespuma, sin proa ni quilla, mientras trataban de acercarse al buque de Carnival Paradise.

Los pasajeros, que hacía la ruta turística Tampa-Cozumel, recibieron con aplausos al grupo.

El insólito suceso ocurrió el viernes pasado por la tarde, cuando el crucero iba rumbo a México. Fue grabado por la turista brasileña Cintia Zingoni, que lo subió a su cuenta de Instagram, donde se hizo viral.

"Hoy he sido testigo de una escena sorprendente, que habría jurado que no existía hasta que la he encontrado allí; delante de mí. Encontramos a estos chicos en alta mar que habían dejado su país (Cuba), buscando mejores oportunidades; en un país vecino. Desde lejos, vimos el barco en una situación precaria, sin remo, sin seguridad, gente arriesgando su vida en busca de mejores oportunidades. Es desgarrador, ¿verdad? ¡Gracias a Dios que tuvieron un final feliz!", dijo Cintia.

En el video se escuchan las voces de los viajeros del barco asombrados ante lo que veían. Incluso una de ellos comenta en portugués que parecía "una caja".

Casi al final, se ve a uno de los balseros tirar una cuerda antes de lanzarse al mar para alcanzar al buque. El hecho motivó más gritos de euforia de los cruceristas, que aprovecharon la cercanía de la balsa para contar cuántos eran los migrantes.

Posteriormente, el capitán del barco informó que los balseros se encontraban bien de salud y dio parte a las autoridades pertinentes sobre el rescate.

Los rescates de cubanos en altamar se han vuelto cada vez más frecuentes.

La semana pasada otro crucero rescató a 31 balseros cubanos que viajaban en una balsa rústica por el Estrecho de Florida.

El periodista Mario Vallejo posteó un video del rescate en Facebook, y varios internautas dijeron que conocían a los migrantes y aseguraron que eran de Jatibonico, en Sancti Spíritus.

Según el periodista Daniel Benitez, los balseros "tuvieron la suerte de ser trasladados a tierra firme en Miami, con lo que podrán solicitar su asilo y evitaron ser devueltos directamente a Cuba".

En lo que va de año fiscal, que comenzó el pasado 1ro de octubre, han sido interceptados más de 4,600 balseros, sin contar los que llegan a Estados Unidos tras pasar la frontera con México.