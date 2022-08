Lester Hamlet: "Las cosas no pueden ser permanentes ni perpetuas"

"Yo creo en lo que está vivo y cambia. Las cosas no pueden ser permanentes ni perpetuas. El ser humano por naturaleza tiene que variar su estado", son las palabras del cineasta Lester Hamlet Veira Rodríguez, en 2016, en entrevista con el presentador Amaury Pérez Vidal.

Este fragmento del programa televisivo Con dos que se quieran ha vuelto a compartirse en las redes sociales de los cubanos. Lester lo publicó en su perfil de Facebook unas horas antes de informar que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico (ICAIC) lo sancionó a cinco años sin poder ingresar al país.

"Hay espirales que tienen que desarrollar todo su movimiento para el cambio. Sino, para qué uno lucha, si uno no tiene esperanzas, si uno no tiene confianza en que lo que no te gusta del mundo va a ser cambiado... ¿Para qué luchas? (...) La esperanza es lo que te motiva a ser, a estar, a construir" dijo el artista.

El video pone en debate el sentido de la vida en Cuba en el contexto actual, donde crece la desesperanza y miles de cubanos sufren la represión del Estado que se niega a dar paso al cambio político, social y económico que necesita el país.

"A veces uno para caminar tiene que halar 43 años de imposiciones, miedos, preguntas, dudas. Las respuestas a veces están en saberte vivo y esa conciencia de estar vivo es lo que te hace luchar", dijo Lester en 2016.

Otro video que compartió el cineasta fue un fragmento de su película Casa Vieja, donde invita al espectador a repensar las razones que le hacen habitar una casa, una ciudad, un país; a cuestionarse las cosas y a dudar.

La polémica ante la sanción impuesta a Lester por el ICAIC ha generado un gran debate en redes sociales de los cubanos. Sobre este tema Lester dijo:

"Esa sociedad quebrada continúa su camino hacia la mediocridad más absoluta. Qué triste no poder ser testigo directo de su inminente fin. Hubiera querido verlo, experimentar junto a mis coterráneos la alegría de saberse libres. Nada puedo hacer. Me tocará también a mí estar lejos (...) Todos sabemos ya que antes, mucho antes de 5 años, toda esa estupidez que acompaña a la dictadura habrá desaparecido. No tengo la menor duda".

Facebook Lester Hamlet Veira Rodríguez

Este miércoles el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau desmintió al ICAIC y alegó que es un derecho constitucional de Lester regresar a Cuba.

"Lester Hamlet puede regresar a Cuba cuando lo desee, es un derecho constitucional. Cualquier otra cosa que le hayan dicho desde Protocolo del ICAIC, es un error. Lo rectificaremos y haremos los análisis correspondientes", dijo Alpidio Alonso.

Sin embargo, sus palabras se contradicen con la realidad, pues hay cubanos desterrados a los que el regreso a la isla les está prohibido.

Entre los casos más recientes están la profesora Omara Ruiz Urquiola, y la curadora de arte Anamely Ramos, quienes se encuentran en Estados Unidos, en situación irregular, porque el gobierno de Cuba no les permite volver a su tierra natal.

Lester no ha respondido a las palabras de Alpidio Alonso y no ha confirmado si en caso de ser ciertas, volvería o no a Cuba. Lo que sí hizo fue abrir un gran debate sobre los problemas que afectan a los cubanos, dentro y fuera de la isla, entre ellos el destierro.