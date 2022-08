Madre cubana critica a Vivienda por no reconstruir escalera de su edificio

Estado en que se encuentra la escalera Foto © Facebook / Nara Miranda Lorigados

Nara Miranda Lorigados, vecina de la calle 6, entre 1era y 3era, Vedado, volvió a criticar la falta de gestión de la Dirección Municipal de Vivienda en Plaza de la Revolución para reconstruir la escalera de su edificio.

Al menos desde diciembre de 2021 la joven cubana, madre de dos niños, ha hecho varias reclamaciones a las instituciones del gobierno encargadas de dar mantenimiento a los edificios como el suyo.

Captura de pantalla de Facebook

La escalera hay que hacerla nueva y para eso necesitan que un ingeniero realice un proyecto, sin el cual los constructores no podrán realizar la obra, según explicó Miranda Lorigados en Facebook.

Dianne Velázquez, jefa del departamento de Conservación de la Vivienda, es la persona que debe hacer la solicitud, y al momento de hacer la denuncia no tenían respuesta sobre el proceso.

No obstante, la funcionaria le adelantó que la entidad estatal no tiene el acero que se necesita para construir la escalera y que la solución que veían a corto plazo era pedir un crédito en el banco para contratar una brigada por su cuenta.

Estado de la escalera, deteriorada / Foto: Nara Miranda Lorigados

Velázquez agregó que iba a ser imposible poner de acuerdo a todos los vecinos del edificio para pagar por la reparación estatal, que a priori puede superar el millón de pesos cubanos.

"Por lo que veo, está tan convencida de que no podemos, que no ha iniciado ninguna gestión. Dice que está muy preocupada por la situación, pero que ellos no están en condiciones de resolver casi nada", agregó Miranda Lorigados.

Tras reunirse y hablar con los vecinos del edificio, la cubana adelantó que regresará a la Dirección Municipal de Vivienda para reunirse con la funcionaria y saber qué gestiones se han hecho en estos días.

"Espero que haya solicitado lo de los ingenieros, para que hagan el proyecto de la escalera nueva, el cálculo de los materiales y digan cómo hacer la escalera provisional que tienen que armar por fuera para que sigamos entrando a los apartamentos. Y la solicitud al SECONS para demoler. Y la información de cuánto nos va a costar esto. Y que hayan asignado el grupo constructor, y los materiales que haya", escribió.

Captura de pantalla de Facebook

Para finalizar, Miranda Lorigados criticó la falta de empatía de la jefa del departamento de Conservación de la Vivienda en el municipio Plaza de la Revolución ante el peligro que representa para los vecinos del edificio afectado transitar por una escalera que pone sus vidas en peligro.

"Le pregunté qué iban a hacer si había un derrumbe y alguien moría aplastado. Me dijo que, con todo respeto, lo que se hace con los muertos es enterrarlos. Supongo que era un chiste, pero no me hizo gracia", finalizó.

En junio de este año Nara Miranda Lorigados alertó del colapso de la escalera, sin que hubiera que lamentar heridos ni pérdidas humanas, pero que sigue siendo un peligro para los residentes de la edificación.

El deterioro de edificios y viviendas en Cuba es resultado de la acumulación de años sin realizar labores de mantenimiento, la dejadez de las instituciones encargadas de la rehabilitación, la insolvencia económica de los cubanos para asumir por su cuenta las obras constructivas y el control estatal sobre los materiales de la construcción.